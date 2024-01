‘Cartas para la Libertad’: ¿Dónde y cuándo ver la entrevista a Juana Barraza ‘La Mataviejitas’?

Juana Barraza Samperio, mejor conocida como ‘La Mataviejitas’, es una de las asesinas seriales mexicanas más relevantes de los últimos años. Y desde que fue condenada en marzo de 2008, no se habían escuchado sus palabras… hasta ahora.

Próximamente se estrenará un programa especial llamado Cartas para la Libertad, donde Juana Barraza habla en exclusiva y por primera vez después de estar más de 18 años recluida en Santa Martha Acatitla.

Caso ‘La Mataviejitas’: Esto pasó con Juana Barraza Samperio

A partir de 2003, las autoridades comenzaron a investigar una serie de asesinatos que tenían características similares y que se habían cometido desde cinco años antes, es decir, a partir de 1998.

Existía una coincidencia en todos ellos: eran perpetrados hacia mujeres de la tercera edad en la Ciudad de México, y además del asesinato, también había señas de robo a las víctimas.

Gracias a las características de la presunta persona culpable, como espalda ancha y de manos grandes, se creía que era un hombre dedicado a la lucha libre. Después, se creyó que este mismo hombre vestía de mujer para despistar, hasta que se comprobó que, la persona que realizaba dichos crímenes, era una mujer.

Juana Barraza Samperio 'la Mataviejitas' es la asesina serial más famosa de México. (Cuartoscuro / Netflix)

Su captura se dio el 25 de enero de 2006 al tratar de huir de la casa de una de sus víctimas, a la que estranguló con un estetoscopio.

¿Cuál es la condena que enfrenta Juana Barraza ‘La Mataviejitas’?

A finales de marzo de 2008, ‘La Mataviejitas’ fue sentenciada a 759 años de prisión, aunque después se ajustaron a 754 años por 16 asesinatos y 12 robos a personas adultas mayores.

También debía pagar una multa de 2 mil 86 días de salario mínimo, que equivalieron en ese entonces a 100 mil 453 pesos.

Juana Barraza Samperio fue detenida por elementos de la Secretaria de Seguridad Publica después de asesinar a la señora Ana Maria de los Reyes. (Cuartoscuro/Cuartoscuro)

Aquel día, la mujer escuchó, tras la rejilla, a Enrique Juárez Saavedra, juez 67 penal del Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla, la sentencia que se traduce en una cadena perpetua, misma que sigue cumpliendo.

“Que Dios los perdone, y que a mí no me olvide” fueron las primeras palabras de Juana Barraza Samperio tras conocer su sentencia y saber que no volvería estar libre.

Detalles de la transmisión de ‘Cartas para la Libertad’ con ‘La Mataviejitas’

Cartas para la Libertad es un programa producido por Carmen Huete que se transmite en Canal Catorce, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), y en él se realizan entrevistas a mujeres en prisión, mismas que permiten ver los distintos problemas por los que atraviesen, desde el ámbito personal hasta el social.

Su próximo programa, donde estará ‘La Mataviejitas’, sería “la primera y única entrevista” que ha ofrecido desde su estancia en prisión, de acuerdo con un comunicado de prensa, en donde comparten una breve sinopsis.

Promocional del programa 'Cartas para la Libertad' donde estará Juana Barraza 'La Mataviejitas'. (Foto: SPR)

“Ofrece un testimonio de su infancia marcada por la violencia, el analfabetismo y un embarazo adolescente, asimismo, relata cómo se aficionó a la lucha libre y revela las agresiones e irregularidades durante su arresto y juicio. También reflexiona sobre el impacto en sus hijos y expresa su anhelo de salir algún día en libertad para reencontrarse con ellos”, se lee en el oficio dirigido a medios de comunicación.

Al ser la primera entrevista que Juana Barraza ofrece a medios de comunicación, por lo que el canal de televisión ha preparado una transmisión especial. ¿Te interesa verla? Acá los detalles, para que no te la pierdas. ¿Lo mejor? Será a través de televisión pública y por redes sociales.

Cuándo: Sábado 13 de enero .

. ¿A qué hora? 21:30 horas , tiempo del centro de México.

, tiempo del centro de México. Canales de transmisión: El programa especial podrá verse a través de Canal Catorce, sus redes sociales (@canalcatorcemx) y por la plataforma digital MXPlus.

Además, la comunicad mexicana que vive en el extranjero podrá ver la entrevista por el canal digital TVMigrante el miércoles 17 de enero a las 17:30 horas.