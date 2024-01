Muere Alfonso Ramírez Díaz ‘Pompín’, réferi de lucha libre, a los 85 años: ‘Fue para mí un honor’

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) confirmó la muerte del réferi Alfonso Ramírez Díaz, conocido como ‘Pompín’, a los 85 años a través de sus redes sociales, en donde enviaron condolencias a sus familiares.

“El CMLL se une a la pena que embarga a la familia luchística por el sensible fallecimiento del Sr. Alfonso Ramírez Días, mejor conocido como ‘Pompín’, quien tuvo una destacada trayectoria como réferi de esta organización”, escribieron.

El Consejo Mundial de Lucha Libre anunció la muerte de 'Pompín'. (Foto: X @CMLL_OFICIAL)

¿Quién fue ‘Pompín’? Su trayectoria en la lucha libre

La carrera de ‘Pompín’ inició en la década de los 50, cuando debutó a los 14 años, en 1957. Una de las figuras más reconocidas, como es El Santo, el enmascarado de plata, fue quien lo recomendó.

En una entrevista con el canal de YouTube Lucha Libre El Arte de Gotch afirmó que le costó cerca de 3 años aprender bien el oficio luego de que en sus inicios se sentara en una tablita a ver a las giras de Miguel Andrade, quien le decía: “Tranquilo va a llegar el momento en que tú vas a ser”.

Luego comenzó en la Empresa Mexicana de Lucha Libre, hoy el Consejo Mundial, a quienes les agradeció la oportunidad. “Yo siempre he tratado de ser honrado en mi trabajo. He tratado de ayudar a muchos compañeros”, expresó.

Asimismo, contó una anécdota en donde fue engañado por Valente Pérez, quien le pidió de favor presentarse en una función en la Plaza México, aunque les llamaron la atención porque no tenía permiso.

Conforme pasaron los años fue parte de la carrera de Huracán Ramírez, Blue Demon o Médico Asesino. “Fue para mí un honor”, refirió sobre una experiencia que calificó de “inolvidable”.

El 20 de noviembre 2019 cumplió 62 años como réferi de lucha libre antes de dejar de trabajar en 2020 a causa del COVID-19, pues argumentó que salubridad pidió no dar trabajo a mayores de 60 años. “Ya se olvidaron de mí”, comentó a La Tijera Lucha Libre cuando recibió un reconocimiento por su trayectoria en la Cámara de Diputados.

“Yo fui el réferi más joven en todo el mundo y hoy soy el más viejo. Es una cosa que me costó mucha sangre, sudor, lágrimas (…) Ya es mi último año”, añadió.

En cada oportunidad señalaba que para él la lucha libre “ha sido todo”, por lo que pedía a los luchadores disfrutar del deporte al que incluso le escribió un poema.

El problema de salud que obligó a ‘Pompín’ al retiro

Durante la pandemia vendió máscaras para solventarse y pagar los gastos de los problemas de vista que comenzaron a aquejarlo.

“Desgraciadamente en estos momentos lo voy a dejar porque tienen que operarme de mis ojos. Me sale muy caro, me cobran por cada ojo 40 mil pesos y los lentes, 95 mil pesos, no los tengo”, dijo en 2020. “No quiero que me regalen, pero que me consigan un lugar donde me puedan operar más económica. Es muy triste no ver”.