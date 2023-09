CMLL responde a demanda de Kemonito por despojo del personaje de la lucha libre

Kemonito, el personaje de talla baja más famoso de la época moderna de la lucha libre mexicana, aseguró que está dispuesto a cerrar la Arena México con ayuda de compañeros sindicalistas si tras un proceso legal el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) le despoja del personaje que porta desde 2002.

“Si es necesario, tendría que cerrarse la Arena México e incluso tirar basura enfrente de la casa del director del CMLL, Salvador Lutteroth Lomelí, porque de otra manera no entenderían”, declaró en una conferencia de prensa convocada este día.

Jesús Juárez Rosales, el nombre verdadero de Kemonito, interpuso una demanda en contra de la denominada ‘Seria y estable’ por presunto fraude en grado de autoría por el despojo de su personaje y para reclamar salarios que se le deben por un tiempo no revelado.

Según Kemonito, quien inició su carrera en la lucha libre con el nombre de ‘Alushe’, con el que era compañero del difunto Tinieblas, nunca le dieron a conocer los contratos que firmó con el CMLL.

La marca de Kemonito es una de las más explotadas por la compañía fundadora de este deporte en México para hacer colaboraciones con la plataforma de películas y series Netflix, además de la panificadora Bimbo.

Kemonito ha tenido problemas de salud en el último año. (X @kemonitodocumental)

Kemonito se hizo famoso en sus primeros años por ser el compañero de Místico, el último luchador mexicano mediático, y después se convirtió en una celebridad de las redes sociales.

Sin embargo, KeMonito consideró que no se le pagó como se debió e incluso sufrió “humillaciones, vejaciones, maltrato laboral y discriminación por su condición de enanismo”.

KeMonito afirma que a él no se le daba el mismo pago que a sus compañeros de estatura normal y tampoco la atención médica cuando la solicitaba.

“Sólo quiero que se me retribuya lo que merezco, mis derechos patrimoniales. Cuando se me dio el personaje solo se me dio un dibujo, yo fui quien hizo los trajes. Tengo registro de los souvenirs, el nombre no fue dado por el Consejo, sino por un narrador”, sentenció.

CMLL emite su postura sobre demanda de Kemonito

El Consejo Mundial de Lucha Libre emitió este mismo día un comunicado de prensa en el que lamentó que Jesús Juárez Rosales haya dejado de interpretar al Kemonito y se separara de la empresa después de dos décadas.

La denominada ‘Seria y Estable’ asegura que durante el tiempo que Juárez Rosales colaboró con la empresa ha cumplido “a cabalidad con los compromisos establecidos en la relación” y que, cómo el propio demandante ha reconocido, la empresa tiene la “propiedad intelectual del registro marcario” del personaje de Kemonito.

El CMLL explicó que Juárez Rosales nunca les comunicó formalmente que se retiraba de la lucha libre y previo al vencimiento de su contrato, la empresa le manifestó su interés de renovarlo, pero no hubo respuesta. A pesar de eso “mantuvieron las puertas abiertas a las negociaciones”.

CMLL emitió un comunicado sobre su postura ante la demanda de Kemonito. (Instagram @kemonitoeslomonito.cmll / X @CMLL)

Por último, el Consejo manifestó su postura conciliadora para resolver este asunto en los mejores términos para ambas partes, “más allá de intereses económicos de terceras personas que buscan beneficiarse”, pero advirtió con proceder legalmente.

(Con información de EFE)