¿Quién es Germán Bricio, novio de Ingrid Coronado y ‘ex’ de conductora de MasterChef?

La presentadora Ingrid Coronado confirmó que su nuevo novio es Germán Bricio Arzubide, expareja de Claudia Lizaldi, conductora de MasterChef y de quien se rumoraba terminó la relación por una infidelidad cometida con la nueva integrante del programa Sale el Sol.

Coronado compartió una foto al lado de Bricio, pero sin revelar su identidad. En ese momento la tildaron de ‘robanovios´ por los rumores de que habría sido la culpable del rompimiento entre Germán y Lizaldi.

Las dos conductoras son famosas gracias a su trayectoria en la televisión, pero Germán Bricio está alejado de la televisión y prefirió dedicarse a los negocios y la escritura.

Ingrid Coronado presuntamente no aceptó salir con Germán Bricio cuando él era pareja de Claudia Lizaldi (Foto: Facebook / @IngridCoro) (Facebook / @IngridCoro)

¿A qué se dedica Germán Bricio, nuevo novio de Ingrid Coronado?

Germán Bricio es un empresario que se dedica al asesoramiento de compañías por medio de conferencias relacionadas con los siguientes temas:

Reestructuración empresarial

Comercio internacional

Administración empresarial

Modelos empresariales de negocios

Además de dedicarse a las capacitaciones y cursos para personas pertenecientes al ámbito empresarial, también es un escritor que habla de negocios, así como temas relacionados con economía y administración para diferentes tipos de compañías.

Entre sus obras destacan:

Empresa rica: reestructurando la empresa para lograr el éxito.

Empresario rico: cómo delegar la operación de su empresa.

Humanidad rica: empresas y empresarios conscientes.

Se autodenomina consejero empresarial y utiliza sus redes sociales para dar tips a Pymes, así como a grandes compañías.

Germán Bricio es escritor de libros de consejos empresariales. (Foto: Instagram @thinkingcompanies) (Ricardo Díaz)

¿Por qué terminó la relación entre Germán Bricio y Claudia Lizaldi?

Claudia Lizaldi compartió detalles sobre la relación que mantuvo con Germán Bricio durante 10 meses.

Dijo estar agradecida por el tiempo que compartieron, pero aseguró que uno de los motivos por los que terminó su noviazgo fue porque él no quería a una mujer con hijos.

La conductora de MasterChef evitó responder a la pregunta sobre si hubo infidelidad de su expareja con Ingrid Coronado.

Así lo contó en una entrevista a Ventaneando: “Me embarraron y no sé qué contestar, no vi mensajes, nada (…) lo único que puedo decir es que Ingrid es un mujerón, no quería una mamá con hijos (…) lo que haya hecho lo tiene en su consciencia (…) si digo que no y él fue infiel, seré una mensa, si digo que sí y resulta que no voy a parecer una ardida”.