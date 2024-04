“Siempre lo voy a amar”: Elizabeth Gutiérrez confirma separación de William Levy tras 20 años juntos

William Levy y Elizabeth Gutiérrez conformaban una de las parejas famosas de las que más se ha hablado en los últimos meses y, pese a que a finales del año pasado dieron muestras de una reconciliación, no sucedió, separaron sus caminos y parece que esta vez es definitivo.

Tras 20 años de relación, en la que vieron nacer a sus hijos: Christopher (2006) y Kailey (2010), y fueron protagonistas de varias polémicas y rumores de separaciones, ella confirmó que se terminó.

¿Cómo se conocieron Elizabeth Gutiérrez y William Levy?

En 2003, ambos participaron un reality show de Telemundo llamado Protagonistas de novela, que puso a competir a 12 participantes de diferentes países del continente para conseguir el protagónico de una producción de la cadena televisiva.

William Levy Elizabeth Gutiérrez y William Levy llevaban 20 años de relación, tuvieron dos hijos que ahora son adolescentes. (Foto: Cuartoscuro). (Felipe Castellanos)

William y Elizabeth fueron parte de la segunda temporada, aunque ninguno de los dos ganó, ahí se conocieron e iniciaron la relación que no estuvo exenta de especulaciones sobre infidelidad. En este tiempo relacionaron al actor con personalidades como Maite Perroni, Jacqueline Bracamontes, Ximena Navarrete y en últimas fechas, con Samadhi Zendejas.

¿Qué dijo Elizabeth Gutiérrez sobre su rompimiento con William Levy?

“Actualmente, no estamos juntos”, dijo la actriz estadounidense de ascendencia mexicana en entrevista para Hola! y aunque explicó que ahora ambos buscan cosas diferentes, dejó claro que “por mi parte, nunca fue por falta de amor, simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció”.

Al ser cuestionada sobre si esto es definitivo, agregó: “Yo no soy la que decido... Yo estoy dejando que Dios escriba mi historia como siempre lo he dejado”.

Sin embargo, sus palabras muestran que la relación no terminó de mala forma: “Siempre lo voy a amar, siempre le voy a desear lo mejor y como siempre lo he dicho, estando conmigo o no, lo quiero ver feliz”.

Sobre los escándalos que rondaron su relación y la presión del público que le pedía que lo dejara ante los rumores de infidelidad, Elizabeth explicó que ella fue quien tomó la determinación. “Mis decisiones nunca fueron basadas en lo exterior. Mi decisión fue basada en lo que yo sé, lo que sabemos los dos, y no era cuando la gente quería que yo tomara una decisión o no la tomara...”.

Gutiérrez dijo que ambos lucharon por mantenerse juntos pero finalmente no recibió lo que esperaba de William Levy: “Creo que una relación es basada en amor y respeto. Y cuando una de las dos falla, entonces ahí es que estamos mal”.