¿Tristán, hijo de Yahir, vive en la calle y anduvo con Carlos Rivera? Joven desmiente rumores

Desde hace varias semanas surgieron rumores en torno a Yahir, quien supuestamente había tenido una relación sentimental con Carlos Rivera. Dichas especulaciones escalaron y alcanzaron a Tristán, el hijo de Othon Parra, quien supuestamente también tuvo ‘algo’ con el intérprete de ‘Otras vidas’.

El hijo de Yahir, quien en el pasado también había causado polémica por temas de adicciones, sigue en tendencia ahora porque supuestamente había empezado a vivir en la calle. Lo anterior inició a circular gracias a unas imágenes difundidas por una agencia llamada Kadri Paparazzi.

No obstante, fue el mismo Tristán quien habló del tema y, además de desmentir los rumores de su residencia, también abordó lo relacionado con el ganador de la tercera generación de La Academia.

Tristán, hijo de Yahir, está distanciado de su padre desde hace tiempo. (Instagram @tristan_gss)

¿Hijo de Yahir vive en la calle? Tristán desmiente los rumores

En un video que subió el joven este 8 de abril, habló sobre los rumores que comenzaron por las imágenes de Kadri Paparazzi, mismas en las que supuestamente el joven, de 26 años, está deambulando en un parque.

Si bien dijo que le gustaba mucho porque, además de vivir un tiempo ella, forma parte de su ‘estilo de vida’ como rapero, aseguró de forma sarcástica que aquellos rumores son falsos.

”Señora y señores, ¿cómo están? Aquí en la calle, como podrán ver, viviendo en la calle como están diciendo últimamente. Que me guste la calle es una cosa, me mama la calle, soy rapero, me casé con la vida de la calle, amo la calle, la defiendo (…) Sí vivía en la calle (pero ya no)”, mencionó en primera instancia.

De igual forma, se refirió directamente a los paparazzi que difundieron las imágenes, mismas que de acuerdo con redes sociales, podrían pertenecer a otra época en la vida de Tristán.

Video en vivo de Tristán, el hijo de Yahir, en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

“Salió algo de Kadri, que se creen paparazzi (...) dicen que sigo viviendo en un parque. Ahora bueno...”, hace una pausa, mientras observa a su alrededor; toma su celular y muestra su habitación.

“Qué bonito parque, a toda madre viviendo en un parque, seguramente traigo esta madre Gucci (señala el pañuelo que trae en la cabeza) porque vivo en la calle. Está bien perro el parque”, expresa de forma sarcástica.

Tristán desmiente romance con Carlos Rivera: ‘Yo no elegí ser hijo de Yahir’

En el mismo video que publicó Tristán Othon Fierros en su perfil de Instagram, aborda los rumores en los que se le ha involucrado por ser hijo de Yahir, algo que él “no pidió”.

“Yo no elegí ser hijo de Yahir, así que agarren el pedo (…) por favor aguántense su hate. No es que a mí me hagan daño... me pone triste, claro que sí, soy un humano obviamente; tengo corazón, siento, no soy de piedra, el pedo es que ya hasta metieron a Carlos Rivera”.

Video en vivo de Tristán, el hijo de Yahir, en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

Sobre el rumor en el que supuestamente el joven sostuvo una relación sentimental con el intérprete de ‘Que lo nuestro se quede nuestro’, también bromeó, a la vez que lo desmintió.

“Yo ni lo conozco (a Carlos Rivera). Ya quisiera conocerlo y que fuera real, mínimo ya tendría un ‘depa’. Tiene un chingo de varo, yo le batallo, trabajo por mi cuenta, carnal, entonces agarren el pedo y no anden subiendo sus pinches videos de hace 7 años”, expresó.

Yahir habla sobre las adicciones de su hijo Tristán: ¿Qué dijo?

Antes de las declaraciones de Tristán, fue su papá Yahir quien habló en una entrevista con Isabel Lascuráin de las adicciones del joven, mismas que, de acuerdo con lo dicho por el cantante, padece desde hace 11 años, e iniciaron en su adolescencia.

“Su mamá y yo manifestamos el apoyo desde el día uno. Sí, se nos salió de las manos; como padres lo único que podemos hacer es pedir ayuda profesional, y la ayuda profesional de todas las personas con las que nos acercamos eran los centros de rehabilitación: un lugar donde estuviera estable, se desintoxicara, lo fortalecieran espiritualmente” expresó.

No obstante, después de todos los procesos clínicos a los que estuvo sometido Tristán, el cantante se dio cuenta de que no podía obligar a su hijo a hacer algo que él no estaba dispuesto a comenzar.

“Llegó el momento en que te das cuenta de que nosotros no podemos obligar a generarle el cambio a nadie, no nos pertenece; hicimos lo que pudimos en su momento, pero el cambio realmente tiene que venir de adentro de una persona y querer cambiar” explicó.

A lo largo de los últimos años, el cantante lo llevó a cinco centros de rehabilitación, uno de ellos en Tijuana donde Tristán estuvo internado durante tres años, mismos en los que aparentemente había generado un cambio.

Lamentablemente, el joven volvió a recaer a las dos semanas de haber salido, y como él ya no buscó ayuda, Yahir no volvió a intervenir. A pesar de ello, asegura que estará siempre para apoyar a su hijo, y si este le pide ayuda, lo apoyará por el gran amor que le tiene.