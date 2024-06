¿Suri, hija de Tom Cruise y Katie Holmes, se quitó el apellido del actor? Esto sabemos

Hace unos días Suri, la hija del actor Tom Cruise, celebró su ceremonia de graduación en Nueva York acompañada de su mamá, Katie Holmes, donde una de las situaciones que más llamó la atención fue que, al igual que Shiloh, hija de Brad Pitt y Angelina Jolie, no utilizó el apellido de su papá.

Suri se graduó de la escuela secundaria LaGuardia, ubicada en Nueva York y especializada en artes escénicas y musicales, y durante la ceremonia realizada el viernes pasado, optó por ser reconocida con otro nombre diferente al de su acta de nacimiento.

¿Con qué nombre presentaron a Suri Cruise en su graduación?

En un video compartido a través de una cuenta para fans de Suri Cruise, se mostró que la joven de 18 años aparece con toga, birrete y estola de graduación en colores rojo y blanco, representativos de la entidad educativa.

Al momento de presentarla en la ceremonia, se escucha el nombre de Suri Noelle en lugar de Suri Cruise, lo que generó varias especulaciones en torno a un posible cambio de nombre o eliminación del apellido paterno, tal como lo hizo Shiloh, hija de Brad Pitt y Angelina Jolie hace unas semanas.

Publicación de la cuenta de fans de Suri Cruise en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

La especulación creció gracias a que el actor de ‘Top Gun: Maverick’ no estuvo presente en el evento escolar de su hija, quien próximamente entrará a la Carnegie Mellon University, según su página de fans.

¿Por qué no estuvo Tom Cruise en la graduación de su hija?

Según la agencia EFE, el protagonista de la saga Misión Imposible se encuentra en Londres, filmando una de las entregas de esta serie de películas de acción.

El medio estadounidense Page Six señala que la ausencia de su padre se debe a que estuvieron distanciados durante la mayor parte de su vida, desde la separación de Cruise y Holmes ocurrida en 2012. “En cambio, asistió a The Eras Tour de Taylor Swift en Londres”, asegura PS.

Cabe aclarar que ninguna de esas versiones (las que tienen que ver con Londres) han sido confirmadas ni por el actor ni por su hija, quien no tiene redes sociales.

Tom Cruise casi no convive con su hija Suri. (Foto: Instagram @topgunmovie)

No es la primera vez que Suri Cruise no usa el apellido de su papá

Esta no es la primera vez que Suri prescinde del apellido de su papá. La joven también usó el nombre de Suri Noelle a principios de año, cuando apareció en una producción de su escuela secundaria: Se trató de un musical titulado Head Over Heels.

‘Noelle’ es el segundo nombre de su madre, la actriz Katie Holmes, según Los Angeles Times, y por ello es que la joven lo utilizaría en vez de su apellido.

¿Por qué Suri Cruise no usa los apellidos de sus papás?

Desde que se dio a conocer que Suri no utiliza el apellido de su papá, una cuenta de fans en Instagram identificada como (@suricruise_sc) salió en defensa de la joven y aseguró que, más que quitarse el apellido de su famoso papá, como aseguraron algunos medios en aquel entonces, se trata de su nombre artístico.

Suri Cruise es hija de Tom Cruise y Katie Holmes. (Foto: Instagram @suricruise_sc)

“Suri no tiene cambio oficial o legal de su apellido, su nombre sigue siendo Suri Cruise, la gente y los medios no deberían especular (…) solo quiere llevar una vida normal, lejos de la atención y exposición de los medios de comunicación (…) no es ni quiere ser ‘Nepo Baby’, por eso no usa los apellidos de sus padres”, se lee en la historia de la fanpage.