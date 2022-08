Brad Pitt y Angelina Jolie: La discusión clave que terminó con el matrimonio de los actores

En 2016, Angelina Jolie solicitó el divorcio de Brad Pitt luego de diez años de romance y dos de matrimonio tras una acalorada pelea en un avión privado que viajaba desde Francia hasta Estados Unidos como el regreso de unas vacaciones junto a sus seis hijos.

A partir de entonces, la expareja se ha enfrentado en diversas ocasiones por la custodia de los menores, a lo que se suma la batalla por un viñedo. De acuerdo con los informes del FBI obtenidos por Entertainment Weekly, Pitt llevó a la protagonista de Maléfica al baño, en donde la sacudió de la cabeza mientras estaba en aparente estado de ebriedad.

“Estás jodiendo a esta familia”, supuestamente le gritó el actor quien fue acusado de golpear el techo de la aeronave cuatro veces. El documento cita que cuando se abrió la puerta, dos de los niños estaban ahí llorando y le preguntaron a Jolie si estaba bien. “No, mami no está bien. Está arruinando a esta familia”, habría respondido él.

Otros de los detalles revelan que quien ganara un Oscar por Once Upon a Time in Hollywood la insultó, le echó cerveza encima y le causó lesiones en el hombro y en el cuello. Al aterrizar, no los dejó irse y fue señalado de decir: “Ese niño parece un maldito niño de Columbine” sobre Maddox.

Angelina Jolie pide al FBI reabrir caso de agresión

Hace unos meses una mujer bajo el pseudónimo de Jane Doe pidió al FBI averiguar por qué no se presentaron cargos contra el actor. Luego de que se creó el expediente, este fue archivado por falta de evidencias.

“Un representante de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos discutió los méritos de esta investigación y todas las partes acordaron que no se presentarían cargos penales en este caso debido a varios factores”, se leyó en la resolución.

Por ello se supo que era Jolie la que exigía respuestas al FBI sobre el cierre de la investigación, así como saber por qué Pitt no fue procesado. La actriz argumenta que lo hace para brindar apoyo psicológico y médico a sus hijos. Específicamente Jolie reclama a la autoridad federal que le entregue la documentación completa del caso.