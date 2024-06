Eliminado 14 de ‘MasterChef Celebrity’ HOY 23 de junio: ¿Quién fue el famoso que salió hoy?

Después de la inesperada salida voluntaria de Laura Bozzo de MasterChef Celebrity, ‘la cocina más famosa’ continúa con normalidad, desafiando a los famosos con nuevos retos que se vuelven más complicados en cada episodio.

Laura Bozzo renunció en el episodio anterior, debido al fuerte dolor que tuvo en la mano derecha en el reto de eliminación, tras una quemadura al inicio del programa.

“Ya no puedo tolerar esta situación; de energía negativa. He decidido darle las gracias a mis chefs. Mi función aquí terminó, no se puede ser tan hipócrita”.

Ernesto fue uno de los salvados al preparar un pan italiano. (Foto: Facebook Masterchef mexico)

¿Quién sale hoy 23 de junio de ‘MasterChef Celebrity’ 2024?

El reto de eliminación del episodio 14 fue uno de los más complicados, donde los participantes tuvieron que hacer una receta salada con cacao, donde los jueces evaluaron cada uno de los platillos.

Los sentenciados al reto de eliminación fueron:

Harold Azuara

Litzy

Ferka

Rossana

Harold Azuara fue el eliminado de MasterChef Celebrity, después de ser criticado por los tres chefs.

Lista de eliminados: ¿Quién salió de ‘Masterchef Celebrity’ 2024?

Todos ellos se han despedido del premio de MasterChef:

Jawy fue uno de los primeros que subió al balcón con el reto del pan. (Foto: Facebook masterchef mx)

Participantes y jueces: ¿Quiénes quedan en esta temporada de ‘MasterChef Celebrity’ 2024?

Los chefs Zahie Téllez, Adrian Herrera y Poncho Cadena, son los jueces que deciden quienes se quedan y quienes se van en cada episodio de ‘La cocina más famosa de México’.

Jawy Méndez fue uno de los participantes que subió al balcón después de un reto de cocinar pan, donde preparo una focaccia, una receta italiana con ajo y jitomates.

Por ahora quedan las siguientes celebridades:

Rossana Nájera (actriz)

Rey Grupero (influencer)

Ernesto Cázares (influencer)

Ferka (actriz)

Jawy Méndez (influencer)

Litzy (actriz)

¿Dónde puedo ver ‘MasterChef Celebrity’ 2024?

La temporada actual de MasterChef Celebrity se transmite cada domingo a partir de las 20:00 horas del centro de México por la señal de televisión abierta y también a través de streaming.

Azteca UNO : en televisión, sitio web o en la app.

: en televisión, sitio web o en la app. Las repeticiones del reality salen en los canales -1 y -2 horas de Azteca Uno .

. Los capítulos completos están disponibles en la plataforma de streaming Max y también en YouTube.