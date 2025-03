Jacky Bracamontes recuerda el fallecimiento de su bebé: “Estuvo 3 días muerto dentro de mí”

La primera hija de Jacky Bracamontes nació en 2013, sin embargo, ella tenía un gemelo que estuvo muerto durante tres días dentro del vientre.

Diferentes famosas perdieron a sus bebés mientras estaban en el vientre, por ejemplo, la influencer Mariana Rodríguez o Mariana Echeverría, exparticipante de LCDLF México, pero a la exconcursante de Miss Universo le sucedió cuando tenía 7 meses de gestación.

Jacky Bracamontes se casó con el empresario Martín Fuentes en 2011 y un año después ya esperaban a sus dos primeros hijos.

Jacqueline Bracamontes tuvo un bebé muerto dentro de su vientre por tres días. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Cómo fue la muerte del bebé de Jacky Bracamontes?

La actriz de La fea más bella (remake de Yo soy betty, la fea) recurrió a un tratamiento de hormonas para quedar embarazada tras varios intentos fallidos, al parecer funcionó porque venían gemelos, sin embargo, lo consideró un momento “complicado”.

“Así me embaracé de Jacky y de su gemelito, que murió antes de nacer, fue un embarazo muy pesado y complicado, tenía miedo, me empecé a sentir mal, inicié con contracciones (...) El médico me dijo que era normal, pero tuve que correr al hospital, me checaron y uno de los corazones se escuchaba bien, el otro muy bajito”, contó en entrevista con Yordi Rosado.

Ella entró al quirófano para iniciar con la cesárea cuando estaba en la semana 34 de su embarazo, lo que significa que fueron prematuros: “Yo estaba preocupada porque sentía que estaban chiquitos, me metieron al quirófano, todos se quedaron en silencio y escuchó llorar un bebé mientras el médico dijo ‘Jacky bien, él mal’, esto porque el niño falleció tres días antes, las contracciones empezaron porque mi cuerpo avisaba que algo no iba bien y quería salvar a Jacky”.

Jacqueline Bracamontes es una actriz mexicana conocida por participar en la telenovela 'Rubí'. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Cuando la protagonista de Mujeres asesinas no recibió la noticia de la pérdida de su bebé hasta que despertó al día siguiente de la intervención quirúrgica: “Nadie me quería decir que murió mientras estaba con la panza abierta y desangrándome, cuando despierto al otro día me contaron que mi bebé no la libró, nació azulito porque ya había fallecido, mi niña estaba bien, solo chiquita y débil”.

La actriz de la telenovela mexicana Sortilegio se deprimió luego de enterarse de su pérdida, lo que afectó su recuperación física a tal grado que no producía leche ni tenía fuerzas para cargar a su hija Jacky.

“Lloré meses, sentí que se me cayó el mundo, me sentía débil emocional que causó problemas en mi recuperación, no tenía leche, ni fuerzas, estuve más de 20 días en el hospital (...) nunca pregunté qué pasó con él, me ayudaron a firmar la carta de defunción, mi esposo estuvo en la cremación, fue años después que me enteré de que tenía sus cenizas, que después dejamos en el mar”.

Jackie Bracamontes concedió una entrevista a Yordi Rosado. (Foto: Captura Yordi Rosado)

¿Quiénes son las hijas de Jacqueline Bracamontes?

Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes tiene 5 hijas, Jacky es la mayor de ellas con 12 años, sigue Carolina con 10 años, luego Renata con 8 años y finalmente las gemelas Emilia y Paula que nacieron en 2018.

“Tengo 5 hijas, cuando estoy en mi casa soy mamá de tiempo completo, las llevo a clases y a sus actividades, es importante ir a recoger a mis hijos para ver cómo les fue en la escuela. Tengo a las parlanchinas y a una que se guarda las cosas, debo estar al pendiente de ellas”, explicó la actriz de telenovelas mexicanas en su charla con Yordi.