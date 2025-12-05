⁠¡Como en Spotify! ‘ChatGPT Wrapped 2025’: Paso a paso para obtener tu recuento del uso de IA

ChatGPT ofrece una opción para conocer tu 'Wrapped' del año; recuento de lo que hiciste con la IA.

Tras el lanzamiento del Spotify Wrapped 2025, que te muestra algunas tendencias musicales que tuviste a lo largo del año, otras aplicaciones lo replicaron, incluso ChatGPT, aplicación de IA que te hace un recuento del mismo estilo.

Utilizando referencias musicales y frases muy ‘de la chaviza’, ChatGPT te revela cuáles fueron las cosas que más le consultaste o pediste hacer a la aplicación que usa Inteligencia Artificial como base.

Incluso, te puede mostrar este recuento en diversas versiones, desde las más serias hasta las más cómicas; también depende mucho de la forma en que interactúas con ella en el día a día.

Guía de cómo sacar tu recuento de ChatGPT tipo Spotify

El Spotify Wrapped es un recuento que hace año con año la plataforma de streaming musical para que conozcas todo lo que escuchaste durante los meses anteriores; en el caso de ChatGPT, es todo lo que hiciste con la IA en el año.

A diferencia de Spotify, no existe una opción específica para acceder a este recuento anual de cómo usaste la IA en el año, pero sí se lo puedes pedir directamente y te lo mostrará utilizando los registros de chats anteriores, pero nada que involucre información privada o sensible.

Y no, aquí no es como cuando se puso de moda pedir imágenes a la IA de diferentes tipos, pues no es necesario un prompt específico. Para Obtener tu ‘ChatGPT Wrapped 2025′ haz lo siguiente:

Ingresa a la aplicación de ChatGPT desde tu celular o en la página oficial, donde tengas abierta tu cuenta. Escribe en un nuevo chat: “Hola, ¿me puedes hacer mi ChatGPT Wrapped 2025, por favor?“.

¿Qué muestra el ‘ChatGPT Wrapped’?

En esta primera versión, te muestra datos como el tiempo que llevas con tu cuenta y la interacción que tuviste con ella en los últimos 30 días. Otros datos son:

Temas más frecuentes

La hora en que es más frecuente que utilices ChatGPT

Tu estilo de uso

Tu ‘firma de usuario’, que se refiere a una especie de ‘perfil energético’ como usuario de ChatGPT

Tu vibra general del año

Tu categoría más usada.

Al final de este recuento, te va a compartir diferentes versiones en las que puede mostrar tu ‘Wrapped’, incluida una versión tipo Spotify, que lo hace más dinámico y divertido. En esta sección es cuando le pides la versión de la plataforma de streaming musical.

Otras versiones en las que se puede hacer tu Wrapped de ChatGPT

Además de la divertida, hay otras opciones que te ofrece la aplicación para mostrarte el recuento anual de cómo utilizaste la Inteligencia Artificial en 2025. Entre las que ofrece, están:

Versión gráfica/visual — usando emojis, “portadas de álbum”, diseño tipo portada de revista, quizá con colores y “secciones ilustradas” en texto.

— usando emojis, “portadas de álbum”, diseño tipo portada de revista, quizá con colores y “secciones ilustradas” en texto. Versión oscura/dramática (“dark mode”) — con tono intenso, reflexivo, más existencial.

— con tono intenso, reflexivo, más existencial. Versión humorística/meme — con sarcasmo, humor, exageraciones divertidas, referencias pop/graciosas, formatos de broma.

— con sarcasmo, humor, exageraciones divertidas, referencias pop/graciosas, formatos de broma. Versión sentimental/poética — con un lenguaje más lírico y emotivo.

— con un lenguaje más lírico y emotivo. Versión tipo “tarot/mística” — mezclando las estadísticas con simbolismos, signos del zodiaco, metáforas místicas, “cartas de tu año”, “predicciones”, etc.

— mezclando las estadísticas con simbolismos, signos del zodiaco, metáforas místicas, “cartas de tu año”, “predicciones”, etc. Versión minimalista/estilo “bullets” — resumida, directa, muy estructurada.

— resumida, directa, muy estructurada. Versión “retro 2000” — con lenguaje nostálgico, referencias de los 2000, estructura de año “musical / diario / memoria”.

— con lenguaje nostálgico, referencias de los 2000, estructura de año “musical / diario / memoria”. Versión narrativa / cuento — contándote tu 2025 con ChatGPT como si fuera una historia: “Había una vez… en el reino de las preguntas…”, con un principio, desarrollo y cierre.

También existe tu propia versión, mezclando alguna de las propuestas que ofrece la plataforma de IA o ideas tuyas, para que sea aún más personalizado; ‘el cielo es el límite’ dirían por ahí.