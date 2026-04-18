‘Es una gran noticia’: México será sede de la próxima reunión en defensa de la democracia

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se reúne con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, este sábado. (Foto: EFE)

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, informó este sábado 18 de abril que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha ofrecido su país como sede de la cumbre en defensa de la democracia que se celebrará en 2027.

Sánchez hizo este anuncio en su intervención de apertura de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, que se celebra en Barcelona con presencia de líderes progresistas de todo el mundo.

“Es una gran noticia que México vaya a albergar la próxima reunión En Defensa de la Democracia”. dijo también en sus redes sociales.

El presidente del Gobierno dio la bienvenida a este encuentro a la presidenta Claudia Sheinbaum, que es la primera vez que participa en este foro, y a renglón seguido le agradeció que haya ofrecido su país para la cumbre que se celebrará el año que viene.

Sánchez se reúne con Sheinbaum

Sánchez recibió a Sheinbaum antes de la foto de familia de la cumbre y ambos han conversado brevemente mientras posaban para los informadores gráficos.

El mandatario español hizo eco de la reunión en sus redes sociales en las que destacó la relación de México con España.

“He conversado con la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la situación global y la clave de avanzar en las relaciones UE - México”, dijo.

Destacó que ambos países comparten una gran sintonía sobre cómo continuar estrechando nuestros tan especiales lazos culturales, económicos y sociales.

Sheinbaum ofrece México para la próxima cumbre

En su posterior intervención, Sheinbaum expresó su voluntad de que México acoja la cumbre el próximo año, un encuentro que dijo que se debería focalizar en “la economía centrada en el bienestar” y en dar con “una democracia que responda a las verdaderas necesidades de los pueblos”.

“Democracia significa elevar el amor por encima del odio, cultivar la generosidad en lugar de la avaricia, la fraternidad por encima de la guerra. Significa que la vida no se compra, como tampoco la libertad y la dignidad de los pueblos. Solo el respeto a la diversidad y el amor a los demás hará posible construir un mundo donde quepan todos y todas”, añadióla presidenta mexicana.