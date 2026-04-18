¿Fin de las tensiones? Sheinbaum y Sánchez ‘sellan’ acercamiento tras choque por la Conquista

Sheinbaum se reúne con Sánchez y enfría polémica por la Conquista. (EFE)

La presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona y el encuentro con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, simbolizan la normalización de las relaciones entre ambos países, aunque sus gobiernos aseguran que nunca existió una crisis.

Sheinbaum visitó España por primera vez desde que asumió la presidencia. El viaje se conoció después de que Felipe VI reconoció que en la conquista de América hubo “mucho abuso”, tras las peticiones de México para que España ofreciera una disculpa por los agravios de ese periodo.

Las palabras del rey fueron valoradas por la presidenta mexicana, aunque señaló que es necesario continuar con el proceso de reconocimiento histórico.

Además, esta misma semana aseguró que nunca se rompió la relación diplomática con España, aunque reconoció dificultades al señalar que “ha habido un acercamiento distinto en el último año, tanto del Gobierno español como del propio rey de España”.

El mensaje de que nunca existió una crisis lo reiteró este sábado en Barcelona. A su llegada a la cumbre y ante preguntas de la prensa, afirmó que no hay conflicto ahora ni lo hubo antes.

“Lo que es muy importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria”, añadió.

¿De qué hablaron Claudia Sheinbaum y Pedro Sánchez en la reunión?

Más tarde sostuvieron un encuentro bilateral que, según fuentes del Gobierno español citadas por EFE, se prolongó casi una hora.

En la reunión se evidenció una amplia coincidencia, aunque no se ofrecieron detalles más allá de temas como la situación global, la relación entre la Unión Europea y México, y el fortalecimiento de los vínculos culturales, económicos y sociales.

Sheinbaum confirmó ante periodistas que ambos abordaron la polémica sobre la conquista y explicó que expuso a Sánchez la importancia del reconocimiento histórico para México.

Según la mandataria, destacó la grandeza de las culturas originarias antes de la llegada de los españoles, y el presidente español expresó coincidencia con ese planteamiento.

La presidenta consideró necesario avanzar en esa dirección y señaló que ya observa un acercamiento tanto del Gobierno español como del rey, con quien indicó que no prevé una reunión por ahora.

Sheinbaum invita a Sánchez a México

También invitó a Sánchez a viajar a México el próximo año para participar en otra cumbre en defensa de la democracia. México propuso ser sede del encuentro en 2027.

El ofrecimiento fue agradecido por Sánchez ante el pleno de la cumbre, en el que participaron líderes como Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro, Yamandú Orsi y Cyril Ramaphosa.

El Gobierno español considera que este gesto refleja la cercanía entre ambos líderes. Aunque insiste en que no existió una crisis, reconoce una etapa de tensión por la polémica en torno a la conquista.

Sheinbaum respaldó en diversas ocasiones la petición de disculpa a España por la conquista, una exigencia que impulsó desde 2019 su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

Ante la ausencia de una disculpa formal, Sheinbaum no invitó al rey a su investidura en 2024, por lo que el Gobierno español no envió representación a la ceremonia.

La situación se encauzó después de las declaraciones del rey en marzo, en las que reconoció que en ese periodo histórico existió “mucho abuso”.