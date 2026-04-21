Fracking… la miopía de PAN y PRI

¿Qué tiene más valor para el PRI y el PAN, que el gobierno haga posible el fracking, o lucrar políticamente con el radical cambio de postura morenista? Los principales partidos de oposición parece que optaron por el mero lucro propagandístico.

En una de las decisiones más complejas de su aún joven presidencia, Claudia Sheinbaum pide repensar la fracturación hidráulica para explotar yacimientos de gas no convencionales. Ese hecho es un giro de 180 grados en lo que Morena ha sostenido.

Y representaría una victoria para PRI y PAN si estos, que en su tiempo enarbolaron la apertura energética, aprovecharan la oportunidad para hacer realidad una agenda que les era propia, en vez de arrinconar a la presidenta más incluso que algunos de los duros del obradorismo.

Durante años, los líderes del PAN y del PRI han acusado a Morena de cancelar opciones para el desarrollo nacional, de revertir reformas que daban posibilidades de innovación e inversiones energéticas. Hoy, de forma totalmente contradictoria, el prianismo opta por la miopía.

Por ejemplo, el líder nacional panista, Jorge Romero, publicó en redes sociales un video con esto: “Entonces a quién le hacemos caso, a López Obrador o a Claudia Sheinbaum, porque esto ya no parece el segundo piso del gobierno anterior, esto ya es una contradicción total entre ellos, López Obrador satanizó el fracking durante años, incluso quiso prohibirlo en la Constitución, y hoy Claudia lo revive y lo presenta como la gran opción para producir gas en este país”.

Muy revelador que Romero pida instrucciones de a quién hacer caso.

El presidente priista, Alejandro Moreno, publicó el 16 de abril un video antiguo de Luisa María Alcalde donde critica al fracking con esta leyenda: “¿Y ahora? ¡A dar maromas!…”.

Y no solo eso, en un artículo en El Universal el 18 de abril, Alito sostiene: “Se dijo que el fracking era un atentado contra el medio ambiente, una práctica que debía erradicarse. No solo se frenó su desarrollo, sino que se desmontó el andamiaje jurídico que permitía regularlo. Hoy, ante la presión energética y la falta de resultados, el mismo gobierno que lo condenaba lo necesita con urgencia. La contradicción no es menor: revela improvisación y falta de visión de Estado”.

Romero y Alito le hacen el trabajo sucio a quienes dentro de Morena ven como una traición que la presidenta pida debatir una técnica que ella misma antes condenó. ¿Prianistas prefieren una “revancha”, así sea a costa de quitar al país una opción energética?

Hasta intelectuales de Morena se muestran más abiertos que los líderes del PRI y el PAN.

“No faltarán, desde luego, las voces que de manera perversa o desinformada simplifiquen y caricaturicen este paso presidencial como una disyuntiva entre soberanía y destrucción ambiental”, dijo Pedro Miguel en un artículo en La Jornada el 17 de abril, “pero el proceso que conllevará la decisión final no está en esa balanza, sino en algo mucho más complejo que no solo incluye consideraciones técnicas y de protección ecológica, sino también una consulta a la sociedad en las regiones en las que podría autorizarse el fracking”.

Miguel, uno de los personajes más cercanos a AMLO, no rechaza de saque el fracking, lo que pide es que se debata también para sentar “los fundamentos para una nueva política de Estado –con propuesta de reforma constitucional incluida– en materia de energía”.

Las cabezas (es un decir) del PAN y del PRI, en cambio, se conforman con un “lero, lero, se los dijimos”. Qué falta de altura de miras en un momento tan crítico. Unos estadistas.