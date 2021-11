Mel Gibson dirigirá ‘Arma mortal 5’

El actor Mel Gibson confirmó que se encargará de dirigir Arma Mortal 5, proyecto que podría significar el final de la saga que protagonizó desde su inicio, en 1987, bajo las órdenes de Richard Donner, fallecido en julio pasado a los 91 años.

“Estaba desarrollando el guión y llegó bastante lejos con él. Un día me dijo: ‘escucha, chico, si estiro la pata, lo harás’. Y yo respondí: ‘cállate’. Él ciertamente falleció. Pero me pidió que lo hiciera y, en ese momento, no dije nada. Se lo dijo a su esposa, al estudio y al productor. Entonces, estaré dirigiendo la quinta”, expresó Gibson en declaraciones recopiladas por The Hollywood Reporter.

Aunque el desarrollo del guión se ha estado trabajando de manera intermitente desde el estreno de Arma mortal 4, en 1998, distintos escritores se han acercado y alejado del proyecto. Fue Richard Wenk (El justiciero) quien escribió el último borrador acompañado por Donner, quien lo estuvo puliendo hasta el final de su vida.

En su carrera como director, Gibson se ha puesto detrás de la cámara para películas como El hombre sin rostro, Apocalypto, Hasta el último hombre o La pasión de cristo. Aunque no se ha mencionado su regreso con el papel de ‘Martin Riggs’, el actor de 65 años también ejercerá como productor ejecutivo al lado de Derek Hoffman. La viuda de Donner, Lauren Schuler Donner, junto a Dan Lin serán los productores por medio de la compañía Rideback.

Se espera que las grabaciones arranquen en 2022, justamente 24 años después del estreno de la cuarta entrega. Aunque el elenco está próximo a confirmarse, los seguidores esperarían que Danny Glover vuelva a dar vida a ‘Roger Murtaugh’. El éxito de las películas y sus millonarias recaudaciones inspiraron a una serie basada en la historia que tuvo una duración de tres temporadas.