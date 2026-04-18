Detienen a ‘Dániel Takács’: García Harfuch le ‘echa el guante’ a uno de los 10 más buscados en Europa

János Balla, conocido como ‘Dániel Takács’, es un ciudadano húgaro de 48 años, buscado en su país por tráfico de estupefacientes. (Quadratín).

János Balla, alias Dániel Takács, considerado uno de los 10 más buscados en Europa, fue detenido en Cancún, Quintana Roo, confirmó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

En su cuenta de X, informó que derivado de intercambio de información con autoridades de Hungría, se logró la captura en México.

János Balla cuenta con ficha roja de la Interpol y orden de arresto emitida por Europol. Asimismo, Omar García Harfuch informó que esta detención fue una operación coordinada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

También de la Fiscalía General de la República (FGR), Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional (GN), Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Seguridad de Quintana Roo.

János Balla, conocido como ‘Dániel Takács’, es un ciudadano húgaro de 48 años, buscado en su país por tráfico de estupefacientes.

Tras su detención fue llevado con las autoridades migratorias para determinar su situación en el país y deportarlo a Europa.

FGR va por deportación de Bertha Gómez Fong, esposa de César Duarte

La FGR informó que ya se está gestionando la solicitud de deportación de Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte.

Gómez Fong fue detenida el 25 de marzo en Texas, Estados Unidos. La FGR aclaró que su captura estaba relacionada con temas migratorios según precisaron autoridades.

No obstante,recibió a través de la Oficina de Interpol México, adscrita a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), una solicitud de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua para su regreso a territorio mexicano.

“Ya que esa autoridad ministerial cuenta con investigaciones abiertas en contra de la persona mencionada”, subrayó la FGR.

La esposa del exgobernador de Chihuahua no pudo acreditar su estancia legal en el territorio estadounidense.

Actualmente permanece bajo custodia en el centro de procesamiento de ICE, donde se definirá si procede su deportación o si enfrenta un proceso migratorio más amplio que podría durar semanas o meses.

Con información de Quadratín.