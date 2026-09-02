ASUR cierra compra de 20 aeropuertos en Brasil, Ecuador, Costa Rica y Curazao por 992 mdd

ASUR, operador del aeropuerto de Cancún, financiará con un préstamo la compra de los activos aeroportuarios.

El Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) cerró la adquisición de 20 aeronaves en Brasil, Ecuador, Costa Rica y Curazao por 992.2 millones de dólares, lo que marca una nueva etapa de crecimiento de la empresa mexicana en América Latina.

De acuerdo con el comunicado enviado a la Bolsa, la compra se cerró el primero de octubre, en una operación que marca la entrada de ASUR al mercado de aeropuertos más grande de la región: Brasil.

La empresa aeroportuaria mexicana, que controla el aeropuerto de Cancún, en México, refirió que la compra se pagará con recursos de un préstamo que fue notificado al inicio de la transacción.

“La transacción representa una parte fundamental para el crecimiento de ASUR, los recursos de la misma han sido obtenidos de un préstamo que se tenía acordado desde el momento de la presentación de la oferta a Motiva”, agregó la empresa en un comunicado enviado a la Bolsa.

De acuerdo con VALMEX Casa de Bolsa, la operación permitirá a la empresa mexicana continuar su crecimiento, esto ante un entorno volátil en la industria aérea.

“La emisora expandirá de manera significativa sus operaciones ya que con dato al 2025, el tráfico de los aeropuertos de Motiva representa aproximadamente el 66 por ciento del tráfico total de ASUR. No obstante, es importante señalar que Motiva no mantenía una participación accionaria del 100 por ciento en todas las concesiones aeroportuarias incluidas en la transacción”, indicó VALMEX en un análisis de la transacción.

ASUR resiente la caída de turistas internacionales en México

En mayo de este año, el flujo de turistas internacionales hacia México registró una contracción, luego de que los viajes aéreos desde y hacia el extranjero presentaron reducciones de hasta el 10 por ciento, según datos publicados por El Financiero.

El descenso impactó a grupos aeroportuarios como ASUR, Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), que acumularon una caída promedio de 7 por ciento en el tráfico internacional de pasajeros a mayo, así como a Viva Aerobus, cuyo tráfico se derrumbó 20.1 por ciento en el quinto mes del año.

Entre los factores señalados se encuentran los problemas de capacidad de las aerolíneas, el elevado precio de la turbosina y una desaceleración de la demanda desde Estados Unidos hacia México.

ASUR reportó una baja anual de 10 por ciento en el movimiento de viajeros internacionales durante mayo, mientras GAP registró una caída de 8.2 por ciento y OMA una reducción de 2.8 por ciento.