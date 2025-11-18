ASUR se expande: Empresa mexicana compra aeropuertos estratégicos en cuatro países de Latinoamérica

El Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) alcanzó un acuerdo de compra de una serie de aeropuertos en Brasil, Ecuador, Costa Rica y Curazao, que hasta ahora eran propiedad de Motiva, una empresa con sede en Brasil. La adquisición se acordó en 936 millones de dólares, reportó la empresa mexicana a la Bolsa.

Los 20 aeropuertos adquiridos por la empresa mexicana le darán un bono de 45 millones de pasajeros anuales, además de que marca la entrada de la firma en el mercado aéreo doméstico más importante del continente: Brasil.

¿Qué aeropuertos adquirió el Grupo Aeroportuario del Sureste?

“EI portafolio incluye el Aeropuerto Internacional de Quito en Quito, Ecuador, el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en San José, Costa Rica, el Aeropuerto Internacional de Curaçao en Curaçao, el Aeropuerto Internacional de Confins en Brasil”, informó en un comunicado ASUR.

La empresa mexicana indicó que también se adquirió el aeropuerto de Pampulha, Ios aeropuertos del Bloque Sur y los aeropuertos del Bloque Central en Brasil.

¿Qué se sabe de la adquisición de aeropuertos?

La importancia de los activos adquiridos para ASUR se sostienen en un flujo operativo consistente y la duración de las concesiones vigentes, pues 17 aeropuertos de la totalidad adquirida aún tienen vigencia hasta finales del 2040.

“La adquisición representa una piedra angular en la estrategia de expansión de ASUR en la región, incorporando cuatro nuevos mercados en América Latina y el Caribe, incluyendo Brasil, el mercado más grande de aviación en términos de pasajeros en América Latina, a la presencia ya establecida de ASUR en México, Colombia y Puerto Rico”, agregó la emisora.

El cierre de la transacción, previsto a que se realice durante el primer semestre de 2026, está sujeto a condiciones precedentes habituales, refirió la empresa aeroportuaria.

ASUR prevé financiar la transacción con efectivo disponible y deuda comprometida por parte de JPMorgan Chase Bank, N.A. J.P. Morgan Securities LLC actúa como asesor financiero exclusivo y BMA Advogados, CorralRosales, Deloitte, De Cuba Ormel Noordhuizen y Brown Lawyers como asesores legales de ASUR.