XLIII Maratón CDMX 2026: ¿Qué calles estarán cerradas y cuáles son las alternativas viales?

La SCC detalló la ruta que tendrá el XLIII Maratón de la Ciudad de México 2026. (Foto: Cuartoscuro)

La Ciudad de México anunció afectaciones a la circulación por el XLIII Maratón de la Ciudad de México 2026, que se llevará a cabo este domingo 30 de agosto, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementará un dispositivo especial de vialidad.

El operativo contempla el despliegue de mil 200 policías de la Subsecretaría de Operación Policial y 455 elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito, según informó la dependencia capitalina.

Agregó que también se prevé el despliegue de vehículos oficiales, motopatrullas, ambulancias, personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y un helicóptero de los Cóndores.

La carrera comenzará a las 05:00 horas en avenida Insurgentes Sur, entre la Biblioteca Central y el Estadio Olímpico Universitario de la UNAM, y tendrá como meta la Plaza de la Constitución, en el Zócalo capitalino.

De acuerdo con la SSC, el recorrido atravesará zonas como Insurgentes, Condesa, avenida Chapultepec, Paseo de la Reforma y avenida Juárez, por lo que se prevén afectaciones viales en distintos puntos de la CDMX.

¿Qué calles cerrarán por el Maratón CDMX 2026?

En un comunicado, la SCC detalló la ruta que tendrá el XLIII Maratón de la Ciudad de México 2026, por lo que las siguientes calles estarán cerradas:

Avenida Insurgentes Sur-Norte

Glorieta de Insurgentes

Calle Oaxaca

Avenida Nuevo León

Parque España

Calle Sonora

Avenida Chapultepec

Paseo de la Reforma

Calle Mahatma Gandhi

Calzada Chivatito

Calle Julio Verne

Calle Luis G. Urbina

Calle Presidente Masaryk

Calle Moliere

Avenida Ferrocarril de Cuernavaca

Calle Ejército Nacional

Calle Thiers

Calle Darwin

Calle Rubén Darío

Calle Ignacio Ramírez

Plaza de la República

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle Francisco I. Madero

Calle Simón Bolívar

Calle República de El Salvador

Avenida 20 de Noviembre

16 de Septiembre

Alternativa vial

¿Cuáles son las alternativas viales por el Maratón de CDMX?

Para los automovilistas que necesiten desplazarse por las zonas afectadas, la SSC CDMX recomendó utilizar las siguientes alternativas viales:

Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Circuito Interior.

Avenida Aztecas.

Avenida Cuauhtémoc.

Avenida División del Norte.

Avenida Marina Nacional.

Anillo Periférico.

Calzada Legaria.

La dependencia señaló que mantendrá presencia durante el desarrollo de la competencia y hasta la conclusión de las actividades, con el objetivo de preservar la seguridad y mantener condiciones adecuadas de movilidad.