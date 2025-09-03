Mónica Soto acusa acecho al TEPJF en su mandato; De Guzmán Bátiz ofrece sensibilidad y austeridad

El pleno del Tribunal Electoral realizó una sesión solemne para dar la bienvenida al nuevo presidente, Gilberto de Guzmán Bátiz García, y a la magistrada Claudia Valle. [Fotografía. Cuartoscuro]

En su última era, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación padeció “acecho” durante la calificación de la elección judicial, acusó Mónica Soto, presidenta saliente; Gilberto de Guzmán Bátiz García, quien asumirá la titularidad, ofreció “sensibilidad y austeridad”.

Ayer, el pleno del tribunal realizó una sesión solemne para la bienvenida del nuevo presidente, quien al tener el mayor número de votos asumirá la presidencia, conforme estableció la reforma judicial, así como a la magistrada Claudia Valle.

“Resolvimos casos paradigmáticos y emitimos criterios que fortalecen la vida democrática que significarán un precedente para los próximos procesos”, comentó Mónica Soto, quien sostendrá la presidencia hasta el 31 de octubre.

Indicó que la calificación de la elección judicial acumuló 5 mil 561 medios de impugnación. “El tribunal siempre estuvo al acecho, también este tribunal siempre entendió su papel de última instancia en materia electoral”, señaló.

De Guzmán Bátiz García iniciará el proceso de transición con Mónica Soto y aseguró que se comenzará por definir criterios hacia los próximos procesos electorales.

“Son benéficos estos días, que nos permitan una transición, y seguir trazando las líneas que se necesitan al margen de la ciudadanía, pues inicia un proceso en 2026, y sobre todo los que tenemos de cara a 2027, con un aprendizaje que pudimos haber obtenido como candidatos.

“Estaré con mis compañeros en una franca discusión, en la generación de criterios cada vez más consolidados, que mostremos de cara a la ciudadanía que existen un talante democrático, una preparación, capacitación, pero también esta sensibilidad. Yo estoy muy consiente de eso”, dijo tras la ceremonia.

Se le cuestionó si en la próxima elección judicial se permitirán los acordeones. “Es una elección que está muy lejos, no me gustaría pronunciarme por un suceso que se deberá calificar en su momento”.

Aseguró que el nuevo tribunal pregonará un principio de la ‘cuarta transformación’: la austeridad.

“Un mandato, un reclamo de la ciudadanía es la austeridad. Nosotros debemos tener un ejercicio con austeridad y racionalidad”, agregó.

Soto destacó que al establecer la reforma judicial la presidencia conforme número de votos, se termina una crisis de este tribunal.

“Hemos tenido episodios no muy positivos, ni para el Tribunal, ni para la ciudadanía ni para las instituciones del Estado con los temas de presidencia. Llegamos a dejar a salvo cualquier situación de presidencia”, dijo.