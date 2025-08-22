En duda, la credibilidad del TEPJF con su aval a la elección judicial: PRI y PAN

El panista Federico Döring calificó como triste y lamentable la decisión de los magistrados del TEPJF de avalar la elección judicial. [Fotografía. Cuartoscuro]

Líderes parlamentarios del PRI y el PAN en la Cámara de Diputados advirtieron que “queda en entredicho” y “queda en duda” la credibilidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al avalar una elección judicial, “colmada de irregularidades” y “amañada con acordeones” para votar.

“Nos preocupa la ligereza con la cual se trató el tema; es un duro golpe, no sólo a la democracia, sino a la legalidad, a las resoluciones de estricto derecho, a las garantías de imparcialidad, de certeza, que se hayan dejado de valorar las innumerables pruebas que hay en una elección amañada”, consideró el priista Rubén Moreira.

Compartió que “las pruebas son contundentes y evidentes, fueron visibles para todos, por lo que es lamentable y peligroso que no quieran ver la realidad, por lo que queda en entredicho la credibilidad pública y legal del Tribunal Electoral”.

Subrayó que fue “una elección donde el poder del Estado intervino para que resultara ganador un grupo de personas que previamente habían sido señaladas desde el poder para ocupar esos cargos”.

Incluso, indicó que “hay estudios, algunos de consejeros electorales del INE, otros de órganos internacionales, como la OEA, otros más de académicos, como el del exministro de la Corte, José Ramón Cossío, en los que quedan muy claros los patrones para que se dieran esos resultados”.

“Se acabó el Poder Judicial. Queda sustentado al Poder Ejecutivo y va a quedar dentro de las operaciones de Morena, lo que es lamentable, y desgraciadamente el Tribunal Electoral no ha estado a la altura de lo que la Patria, México y el futuro requieren”, agregó.

El panista Federico Döring afirmó que “es lamentable, triste e indignante que los magistrados no hayan querido reconocer la realidad que todos vimos y que el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón demostró con pruebas, para poder anular la elección de ministros, en donde ganaron todos los que aparecieron en los acordeones”.