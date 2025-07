Falta de oposición favoreció resultados de elección judicial, asegura consejero del INE

Para el consejero electoral Uuc-kib Espadas, los partidos estuvieron involucrados en la elección judicial, a pesar de estar prohibido, y el hecho de que los puestos hayan sido ganados por simpatizantes de la ‘4T’ es consecuencia de que la oposición no haya participado en los comicios.

En entrevista para EntreDichos con René Delgado, el consejero dijo que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha sido blanco de todas las críticas por la baja participación registrada –de 13%–, no obstante, agregó que otros actores también sumaron a la escasa participación.

“¿Por qué tuvimos los resultados que tuvimos?, porque el otro polo político del país decidió no acudir a la elección. Otra vez, quien gana con menos votos en la Corte gana con tres millones de votos, (cuando) PRI y PAN tuvieron 14 millones de votos 12 meses antes (...) los partidos están involucrados”, explicó.

“La ley prohíbe la participación de los partidos, pero eso no quiere decir que los segmentos sociales de votantes afines a cada partido político dejen de serlo. De toda evidencia, a esta elección fueron votantes afines a la coalición gobernante. No es nada más suponerlo, personajes de estos (partidos) que lo tuvieron permitido, llamaron a votar, mientras que del lado de la oposición, tanto partidista como no partidista, hubo amplios llamados a no votar”, dijo.

Espadas indicó que fue la participación de los militantes del partido en el gobierno lo que determinó la elección, no los acordeones como acusa la oposición y cinco consejeros del INE que pidieron invalidar la elección por esta conducta.

Incluso afirmó que “si alguien pretendió hacer una operación centralizada para determinar los resultados de la votación y llenar las urnas con esos votos, fracasó estrepitosamente”.

Autonomía del INE en peligro con reformas electorales

Por otra parte, Espadas advirtió que “la autonomía del INE está en amenaza permanente”, pues en cada sexenio hay intentos por modificar los procesos electorales y las funciones del árbitro.

Ejemplo de ello es la reforma electoral que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual perfila eliminar las diputaciones plurinominales, reducir el financiamiento de los partidos y del INE, así como establecer la elección de consejeros electorales por voto popular.

Sobre el último punto, el consejero indicó que no le parece “que sea el mecanismo adecuado”, pues al igual que en la elección judicial, los simpatizantes afines a la ‘4T’ serían los que tendrían la decisión en sus manos.