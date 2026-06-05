TERRANOBLE y Tetra Pak® impulsan una propuesta enfocada en practicidad y calidad

TERRANOBLE anunció el lanzamiento de una nueva línea de vegetales envasados en México, con la que busca fortalecer su presencia en categorías de alto potencial dentro de la industria alimentaria, apoyándose en soluciones de envasado enfocadas en mejorar la experiencia del consumidor y la eficiencia en retail.

Como parte de esta estrategia, la compañía incorporó el envase Tetra Recart®, desarrollado por Tetra Pak®, para competir en un segmento que mantiene un crecimiento sostenido a nivel global, impulsado por consumidores que priorizan practicidad, accesibilidad y alimentos alineados con estilos de vida dinámicos.

TERRANOBLE anunció el lanzamiento de una nueva línea de vegetales envasados en México/ Nicolas Tavira

El portafolio incluye granos de elote, chícharos, ensalada campesina, garbanzos y mezclas de vegetales elaborados con ingredientes 100% naturales, sin conservadores ni sal añadida. Los productos estarán disponibles en presentaciones de 200, 340 y 440 gramos y llegarán próximamente a las principales cadenas de autoservicio del país.

De acuerdo con la empresa, el formato rectangular, ligero y apilable de Tetra Recart® permite optimizar hasta en 30% el espacio en anaquel, facilitando la reposición y mejorando la disponibilidad en punto de venta. Además, incorpora un sistema de apertura sencilla y una tapa resellable que favorece su almacenamiento después de abrirse.

“En TERRANOBLE creemos que el verdadero sabor nace en el origen. Con esta nueva línea buscamos ofrecer soluciones prácticas sin comprometer la calidad ni la naturalidad de los alimentos. Es una propuesta accesible, pensada para acompañar el ritmo de vida actual y conectar con quienes valoran lo auténtico en su mesa”, señaló Rolando Mendívil, director general de TERRANOBLE.

Rolando Mendívil, director general de TERRANOBLE (Nicolás Tavira)

La apuesta de la compañía ocurre en un contexto de expansión para el mercado de alimentos preparados y vegetales envasados. Datos de la firma Mordor Intelligence estiman que el mercado global de envases de cartón para este tipo de productos alcanzó 5.8 millones de toneladas en 2025 y podría llegar a 7.3 millones en 2030, con una tasa de crecimiento anual de 4.63%.

Durante la presentación del proyecto, Mendívil destacó el trabajo detrás del desarrollo de la nueva línea y el proceso de consolidación de la marca dentro de esta categoría.

“Estamos muy satisfechos con lo que hemos logrado. No ha sido un camino fácil; han sido muchos retos, pero también una aventura increíble. Llevo 33 años en este negocio y llegar a un proyecto como este, verlo desde que es solo una semilla hasta prácticamente tenerlo ya en el mercado, es algo muy especial”, comentó.

TERRANOBLE busca posicionarse en una categoría en expansión dentro del mercado mexicano. (Nicolás Tavira)

En entrevista con El Financiero, el directivo añadió que la intención de la empresa no es desplazar productos existentes, sino ampliar las alternativas disponibles para el consumidor.

“Es un muy buen producto, una buena opción y una alternativa más para el consumidor. queríamos ofrecer una propuesta diferente, pensada para las necesidades actuales y las nuevas exigencias de los consumidores”, afirmó.

Para TERRANOBLE, la diversificación hacia nuevas categorías responde a la necesidad de construir propuestas de valor más relevantes y adaptarse con rapidez a las preferencias del mercado, en un entorno donde la innovación también depende de la eficiencia operativa y comercial.

En ese contexto, la colaboración con Tetra Pak® busca fortalecer las capacidades de ejecución de la marca en retail. Ramiro Ortiz, director general de Tetra Pak® México, destacó el trabajo conjunto detrás del lanzamiento y el enfoque de la compañía en sostenibilidad.

“Durante un año trabajamos no solo en el envase, sino también en el diseño, el mensaje y el lanzamiento del producto para asegurar su éxito en el mercado mexicano”, explicó.

Ramiro Ortiz, director general de Tetra Pak® México (Nicolás Tavira)

Ortiz recordó que la sostenibilidad ha formado parte del ADN de Tetra Pak® desde sus orígenes, cuando su fundador desarrolló un envase renovable a partir de madera y celulosa tras la Segunda Guerra Mundial.

“Hoy, la competitividad en retail depende en gran medida de la eficiencia operativa. Factores como la disponibilidad, la velocidad de reposición y el aprovechamiento del espacio son clave. Con Tetra Recart®, contribuimos a optimizar estos elementos, generando beneficios tanto para marcas como para retailers”, afirmó.

En la presentación también se realizó una demostración experiencial para mostrar la practicidad y facilidad de preparación de los productos. Los asistentes participaron directamente en la dinámica y pudieron comprobar de primera mano la propuesta de sabor y calidad de la nueva línea de vegetales de TERRANOBLE mediante una degustación preparada en el evento.

Demostración experiencial (Nicolás Tavira)

Con este lanzamiento, TERRANOBLE busca posicionarse en una categoría en expansión dentro del mercado mexicano, combinando innovación en producto y envasado para responder a una demanda creciente de alimentos prácticos, naturales y funcionales para el consumo diario.

Para más información sobre Tetra Recart da clic aquí.