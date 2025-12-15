Protestan contra Pemex en Veracruz: Familias acusan fuga de hidrocarburos; ‘el olor es insoportable’

Familias de Tihuatlán, al norte del estado de Veracruz, se manifestaron afuera de las oficinas de Petróleos Mexicanos (Pemex) por las fugas de hidrocarburo en la región incluida una que tiene más de 15 días y que está afectando a más de 500 familias.

La fuga que se encuentra en el arroyo Totolapa provocó que los alumnos de un preescolar fueron reubicados para tomar clases en el auditorio comunitario, debido a que presentaban malestares y temen que pudiera generar enfermedades graves entre ellos.

“El río Totolapa tiene una fuga de hidrocarburos, ya tiene más de 15 días que esta la fuga, se ha anunciado a Pemex para que haya una solución al problema, el olor es ya insoportable, no podemos tomar clases”, señaló Fabián de Jesús Cano García, uno de los manifestantes.

El arroyo, además, es la fuente de agua de la zona por lo que las personas no cuentan con el líquido para poder tener sus actividades básicas ante la fuga que no ha sido detenida, lo que está ocasionando que les afecte en toda su vida.

Afirmaron que ya se acercaron con Pemex; sin embargo la empresa no ofrece un plan integral para reparar el problema.

“El nivel de intoxicación es muy alto; quienes viven a orillas del arroyo sufren dolor de cabeza y ardor de garganta. Por eso exigimos que se resuelvan las fugas en la tubería; solo les colocan grapas y vuelven a ocurrir fugas”, señaló otro manifestante.

Las y los manifestantes afirmaron que esta es la cuarta ocasión en el año en que existe una fuga en el arroyo que provee de agua a los vecinos de la zona y la empresa no realiza una solución a fondo que revierta realmente esa situación.

Señalaron que las tuberías de Pemex ya son muy antiguas por lo que requieren de mantenimiento, pero hasta ahora no hay acciones de la empresa, por lo que se reportan las fugas que afectan a la comunidad.

“Que se resuelvan de fondo las fugas de esas tuberías, porque ahorita solo las han estado engrapando en las últimas 3 ocasiones, pero no se ha resuelto, la tubería es muy vieja, se le tiene que dar mantenimiento”, comentó Indra Vela, integrante del Movimiento Antorchista en la región.