‘Madrugada de tacos’: Así es Los Cocuyos, taquería reconocida por Michelin, donde cenó Sandra Cuevas

Los Cocuyos comenzaron su historia en 1980 y su principal distintivo es que brindan servicio las 24 horas del día. (Foto: Cuartoscuro/Imagen generada con IA Gemini).

¡Con mucha salsa verde y un refresco bien frío! La empresaria Sandra Cuevas cerró su fin de semana de una manera muy chilanga: comiendo tacos, un ‘gustito’ que la también política se dio en el Centro Histórico.

Para ello, eligió una de las taquerías con más tradición de la Ciudad de México: Los Cocuyos, un lugar que lleva 46 años consintiendo los paladares de transeúntes, extranjeros que buscan probar el sabor auténtico de la capital y personas que de madrugada buscan algo para el bajón.

Aunque en el Centro Histórico de la Ciudad de México hay un sinfín de taquerías, desde las más elegantes como La Once Mil hasta las más tradicionales, Los Cocuyos tienen un distintivo especial: abren las 24 horas todos los días.

¿Cómo es Los Cocuyos, taquería donde comió Sandra Cuevas?

La Guía Michelin explica que Los Cocuyos abrió en 1980, año desde el cual mantiene servicio. Aunque su historia siempre se ha escrito en la calle de Simón Bolívar, no siempre estuvieron en el mismo local.

En sus inicios, Los Cocuyos ocupaban un pequeño espacio de esta vialidad, donde solo había lugar para la parrilla y el trompo de pastor. Tal como ocurre en las taquerías tradicionales, los comensales comían de pie.

Héctor Manuel, uno de los taqueros, afirmó en una entrevista con Carolina Rocha que esta forma de servir los tacos tenía sus ventajas, ya que las personas podían ver al taquero y pedirle directamente lo que deseaban.

“El taquero es agradable, el ambiente, todos aquí (comen) parados pero bien contentos”, comentó en su momento. Además, Alberto Sarabia, taquero de Los Cocuyos, agregó que el dueño no quería cambiar el local por miedo a perder a su clientela.

A pesar de ello, con el tiempo se presentó una buena oportunidad, luego de que la taquería El Huequito dejara libre un local más amplio en la misma calle de Simón Bolívar, el cual ocuparon.

Aunque los clientes ya estaban acostumbrados a comer de pie en Los Cocuyos, el dueño pensó en la comodidad de quienes los visitaban. Así aprovecharon el salón para colocar una gran cantidad de mesas y sillas.

Así lucen Los Cocuyos en la actualidad. Además, la plancha donde se calientan las tortillas, el comal choricero y el trompo de pastor se encuentran en la parte frontal del establecimiento.

Por este motivo, los comensales pueden tomar una mesa en el salón interior o recordar los viejos tiempos de Los Cocuyos al pedir directamente al taquero y disfrutar de pie tacos de suadero, tripa, ojos, cachete, lengua o longaniza.

Además, aunque el local cambió de ubicación, no se modificó el horario que los ha caracterizado durante décadas, pues Los Cocuyos continúan abiertos las 24 horas todos los días del año.

¿Cuánto cuesta comer en Los Cocuyos, a donde fue Sandra Cuevas?

La taquería solo ofrece tacos y tortas como platos fuertes, los cuales pueden prepararse con diferentes proteínas que van desde suadero y longaniza hasta algunas menos comunes, como ojo y sesos.

Los tacos se venden por órdenes de tres piezas y pueden encontrarse desde 60 pesos, aunque algunos, como los de pechuga y bistec, alcanzan los 120 pesos. Las tortas se encuentran desde 80 pesos.

El menú y precios de Los Cocuyos, donde comió la dueña de Diamond Group, son los siguientes:

Suadero, longaniza, cabeza, tripa, campechanos, cachete, tronco de oreja, molleja, maciza, trompa, ojo, pastor o surtida: 70 pesos

Bistec: 120 pesos

Lengua: 70 pesos

Pechuga empanizada o bistec: 120 pesos

Torta de pechuga asada: 110 pesos

Torta de pechuga empanizada: 120 pesos

Torta al pastor o suadero: 80 pesos

En la taquería también se pueden ordenar postres como ensalada de manzana, gelatinas, flan napolitano o pay de limón desde 45 pesos, además de una amplia variedad de bebidas desde 35 pesos.

De acuerdo con Google Maps, el cheque promedio es de entre 100 y 200 pesos por persona. La buena relación calidad-precio de Los Cocuyos los llevó a recibir la condecoración Bib Gourmand de la prestigiosa Guía Michelin 2026.

Durante su visita, Sandra Cuevas pidió una orden de tacos, a la que agregó una buena porción de salsa verde y acompañó con un refresco: “Madrugada de tacos en Los Cocuyos. Vayan, están muy sabrosos”, aseguró.

¿En dónde está Los Cocuyos?

Los Cocuyos se encuentran en la calle Simón Bolívar número 59, Centro Histórico de la Ciudad de México, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. El lugar abre las 24 horas todos los días.