Visita del rey de España a México: ¿A qué hora lo recibirá Sheinbaum en Palacio Nacional?

El Rey de España viene a México por el partido entre la 'Furia' y Uruguay, que se jugará en Guadalajara.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó su reunión con el rey de España, Felipe VI, el jueves a las 16:00 horas en Palacio Nacional.

Anteriormente, la mandataria federal reconoció que será un encuentro breve debido a que Felipe VI asistirá el viernes 26 al partido España vs. Uruguay del Mundial 2026 que se disputará en Guadalajara.

En este contexto, no se prevé que haya una rueda de prensa luego del diálogo que sostengan en privado, como ya ocurrió con otros jefes de Estado que vinieron a México.

¿De qué hablarán Claudia Sheinbaum y Felipe VI?

Los temas que discutirán la presidenta Claudia Sheinbaum y el rey Felipe VI no han sido revelados, aunque desde la perspectiva del gobierno mexicano es impulsar el reconocimiento a los pueblos originarios.

Sheinbaum Pardo no confirmó que vaya a solicitar al rey Felipe VI una disculpa para los pueblos originarios como lo hizo su antecesor Andrés Manuel López Obrador.

Aunque, en la mañanera del 18 de junio, afirmó que “nosotros seguimos con la visión, que es muy importante, que en España se reconozca la grandeza cultural de México, no como la grandeza cultural que inicia con la Colonia, sino la grandeza cultural que viene del origen de los pueblos indígenas, de las grandes civilizaciones”, dijo.

¿Por qué Sheinbaum decidió reunirse con el rey Felipe VI?

En la anterior conferencia, la mandataria federal explicó que la reunión con Felipe VI se da luego de los “pasos” del gobierno español sobre lo que ocurrió durante la conquista.

Recordó que el representante del Estado español reconoció los abusos que se cometieron por Hernán Cortés. A la par, Ernest Urtasun, ministro de Cultura de España, llamó a pedir perdón a México por el pasado colonial.

“Sí es un avance, sí es un paso que da él, en este sentido, de reconocimiento de los pueblos originarios, de los abusos de Hernán Cortés particularmente, y de la Conquista. Y ese paso es reconocido”, justificó la presidenta sobre el reciente acercamiento.

Las relaciones diplomáticas entre México y España se pausaron desde el sexenio anterior, luego que López Obrador envió una carta al rey Felipe VI para exigir que el Estado español se disculpara por la conquista.

Ante la falta de respuesta, se tomó como una ofensa y la relación se tensó sin que se llegara a una conclusión. Únicamente distanciamiento, aunque ello no significó un rompimiento definitivo que provocara la salida de funcionarios de cada país.