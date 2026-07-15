Pemex ‘rescata’ a Japón: México enviará 1 millón de barriles de petróleo este viernes por guerra en Irán

Japón recibirá su primer cargamento de petróleo mexicano desde el inicio del conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán, luego de que Petróleos Mexicanos (Pemex) acordó enviar un millón de barriles de crudo para ayudar a reforzar la seguridad energética del país asiático ante los riesgos para el suministro de hidrocarburos.

De acuerdo con el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón (METI), el cargamento será transportado en un buque con un millón de barriles de petróleo mexicano destinado a abastecer las refinerías de Cosmo Oil, filial de Cosmo Energy. La embarcación tiene previsto arribar este viernes 17 de julio.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Pemex exportará petróleo a Japón como parte de un acuerdo alcanzado con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

Sheinbaum explicó que será Pemex Internacional la filial encargada de realizar las exportaciones hacia Japón durante un periodo determinado, aunque no precisó cuánto tiempo permanecerá vigente el acuerdo.

Pemex es el principal accionista de PMI Comercio Internacional, la empresa responsable de comercializar el petróleo crudo mexicano en mercados internacionales y que mantiene contratos con compañías de América, Europa, India, Oriente y otras regiones.

¿Por qué Japón compró petróleo mexicano?

El acuerdo se concretó luego de una llamada telefónica entre Sheinbaum y Takaichi, realizada la noche del 20 de abril, en la que abordaron la situación energética de Japón tras el cierre del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo.

El bloqueo de ese paso estratégico, derivado del conflicto entre Estados Unidos e Irán, elevó la preocupación del gobierno japonés por un posible desabasto de crudo, por lo que decidió diversificar temporalmente sus fuentes de suministro.

Ante esto, Sheinbaum explicó que México produce alrededor de 1.8 millones de barriles de petróleo al día, de los cuales 1.4 millones son procesados en las refinerías nacionales.

El excedente, de entre 400 mil y 500 mil barriles diarios, se exporta a distintos mercados internacionales, principalmente a Estados Unidos, lo que permite destinar parte de la producción a países como Japón.

No obstante, las cifras oficiales más recientes ubican la producción petrolera nacional en aproximadamente 1.65 millones de barriles diarios.

México y Japón fortalecen su relación comercial

El envío de petróleo ocurre en un contexto de estrecha cooperación económica entre ambos países. Según datos del Banco de México (Banxico), durante 2025 México exportó a Japón 2.3 millones de dólares en productos petroleros.

Además del intercambio energético, la relación bilateral incluye importantes inversiones de empresas japonesas en México, especialmente en la industria automotriz, así como financiamiento para proyectos ambientales desde la década de 1990.

Con información de Bloomberg