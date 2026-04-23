México acuerda vender 1 millón de barriles de petróleo a Japón: ¿Sí tiene la capacidad para hacerlo?

Desde el sexenio de AMLO, el Gobierno de México se puso como meta reducir la cantidad de petróleo que exporta al extranjero.

Petróleos Mexicanos (Pemex) acordó la venta de 1 millón de barriles de crudo al Gobierno de Japón durante un tiempo indefinido, reveló la presidenta Claudia Sheinbaum en la ‘mañanera’ de este jueves 23 de abril.

Este acuerdo fue ratificado esta semana, cuando la presidenta de México tuvo una llamada con Sanae Takaichi, primera ministra de Japón.

“Hablamos de la importancia de fortalecer las relaciones entre ambos países en el terreno de la inversión, el comercio y la cooperación”, señaló Sheinbaum en su cuenta de X (antes Twitter).

La presidenta Sheinbaum afirmó que México producía un promedio de 1 millón 800 mil barriles diarios de hidrocarburos, de los cuales el Sistema Nacional de Refinación (SNR) ocupaba alrededor de 1 millón 400 mil barriles diarios, lo que dejaba un excedente de alrededor de 400 mil barriles que podía ser exportado.

“Japón es uno de los países a los que se exporta (petróleo) y a otros países, Estados Unidos también, (pero son) para sus reservas, porque en realidad producen suficiente petróleo para su consumo. El acuerdo fue 1 millón de barriles en un tiempo determinado a Japón, (mediante) un acuerdo con Pemex Internacional”, puntualizó.

¿México sí tiene capacidad para cumplir su acuerdo con Japón?

Sin embargo, según datos de Pemex, México se encuentra lejos de producir 1.8 millones de barriles diarios de hidrocarburos.

En febrero, México produjo 1 millón 646 mil barriles diarios de hidrocarburos líquidos, de los cuales 1 millón 367 mil barriles fueron petróleo crudo y el resto productos condensados.

Sin embargo, las siete refinerías de México solo procesaron 1 millón 189 mil barriles diarios durante febrero, por lo que quedó suficiente inventario para exportar 517.7 mil barriles diarios durante ese mes.

De ese monto, el 55.5 por ciento fue vendido a países de América (unos 287 mil barriles diarios), principalmente a Estados Unidos. 37.6 por ciento fue exportado a Europa (194.8 mil barriles diarios) y solo 6.8 por ciento estuvo destinado a Asia (35.3 mil barriles diarios).

El Financiero solicitó a través de transparencia los países a los que Pemex les vende crudo, sin embargo, tanto la subsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía como la petrolera contestaron que no tienen información con ese nivel de detalle, por lo que solo están obligados a informar a qué regiones se vende.