Estancamiento en negociaciones EU-Irán debilita al peso: ¿Cómo está el tipo de cambio HOY?

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados durante este jueves 23 de abril.

El peso mexicano se deprecia ante el dólar este jueves 23 de abril en medio de un estancamiento en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para terminar con la guerra en Medio Oriente.

El presidente Donald Trump no ayudó a resolver el conflicto tras ordenar a la Armada de EU a “disparar a matar” contra los barcos de Irán que ponen minas en el Estrecho de Ormuz.

LaArmada de Estados Unidosinterceptó y abordó un buque cisterna sancionado que navegaba concrudo iraní en el Índico, informó este jueves el Departamento de Guerra.

¿Cuánto se deprecia el peso ante el dólar?

La moneda mexicana pierde 0.17 por ciento, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.36 unidades, 2 centavos más con respecto al cierre del miércoles 22 de abril.

“El dólar gana por tercera sesión consecutiva, impulsado por un repunte en la aversión al riesgo global ante el estancamiento en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Si bien la Casa Blanca anunció la extensión del alto al fuego, las conversaciones para un acuerdo de paz permanecen detenidas”, indicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

El banco Banamex, que cambió de director general, reportó que el dólar se vende en 17.76 pesos mientras que el precio de compra es de 16.80 unidades este jueves 23 de abril.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.28 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.91 por ciento.

La moneda que más se deprecia ante el dólar es el rublo ruso que cede 0.87 por ciento. Le siguen la rupia de Indonesia con 0.69 por ciento; el dólar neozelandés con 0.49 por ciento; la corona noruega con 0.47 por ciento, y el peso chileno con 0.38 por ciento.

Con información de Bloomberg y Valeria López