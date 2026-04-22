Peso avanza tras nueva extensión al alto al fuego entre Trump e Irán: ¿Cuánto gana al dólar HOY?

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este miércoles 22 de abril.

El peso mexicano avanza ante el dólar este miércoles 22 de abril, mientras los inversionistas están a la espera de ver cómo se desenvuelven las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

El presidente Donald Trump extendió el alto al fuego con Irán, pero remarcó que la Armada de su país seguirá bloqueando los puertos iraníes, esto tras no llegar a un acuerdo sobre el control del Estrecho de Ormuz.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, reveló que muchos aliados del Golfo Pérsico, junto con varias naciones asiáticas, han solicitado líneas de intercambio de divisas a Estados Unidos, y señaló el potencial de estos acuerdos para respaldar los préstamos denominados en dólares en el extranjero.

“Las líneas de intercambio de divisas, ya sean de la Reserva Federal o del Tesoro, tienen como objetivo mantener el orden en los mercados de financiación en dólares y evitar la venta desordenada de activos estadounidenses”, dijo Bessent.

Así está el tipo de cambio HOY 22 de abril

El peso mexicano se aprecia 0.36 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.32 unidades, 4 centavos menos con respecto al cierre del martes 21 de abril.

“El comportamiento del tipo de cambio se debe a que los mercados permanecen en espera de más información sobre la guerra en Irán”, indicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.76 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.80 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.27 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.87 por ciento.

Entre las monedas más apreciadas a mitad de semana están la corona noruega con 0.52 por ciento; el shekel israelí con 0.44 por ciento, y el peso chileno con 0.34 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg