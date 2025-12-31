Accidente del Tren Interoceánico: Camiones dan ‘rait’ a pasajeros ‘varados’ por suspensión de corridas

Imagen ilustrativa. Tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico, que dejó 13 fallecidos y más de 100 lesionados, camiones sustituyen temporalmente el servicio. (Cuartoscuro | Archivo)

El Corredor Interoceánico–Istmo de Tehuantepec habilitó camiones de pasajeros para trasladar a los turistas que contaban con un boleto para viajar en la Línea Z, la cual conecta a Coatzacoalcos, Veracruz, con Salina Cruz, Oaxaca.

Este miércoles 31 de diciembre se registró la salida de camiones con el logo del Gobierno de México y del Corredor Interoceánico para cubrir el recorrido de Oaxaca a Veracruz, mientras permanece cerrado el tramo ferroviario donde ocurrió el accidente que dejó 13 personas fallecidas y más de 100 lesionadas.

Esta medida forma parte de los planes de contingencia del Tren Interoceánico. En otros accidentes, como choques contra automovilistas que intentaron ganar el paso de la locomotora, se aplica una acción similar.

Ejemplo de lo anterior ocurrió el 20 de diciembre, luego de un accidente sin lesionados ni víctimas mortales. En ese caso, se “activó el plan de contingencia” y se utilizaron autobuses para trasladar a los pasajeros a su destino.

¿Qué se sabe sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico?

Tres días después del accidente no existe una versión oficial sobre lo que pudo ocasionar el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca.

La Secretaría de Marina descartó alguna anomalía en las vías férreas previo al paso del tren. Los primeros testimonios de víctimas narraron que el tren iba “rápido” antes de la curva.

El Gobierno aseguró que se recuperó la ‘caja negra’. Esta contiene información sobre velocidad, dirección de avance y presión del freno. Los datos deberán ser analizados para conocer si existe alguna relación con el hecho.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó avances en la recopilación de declaraciones de la tripulación y de víctimas, pero sin ofrecer mayor detalle sobre el caso.

Sheinbaum se comprometió a indemnizar a las víctimas

Luego del suceso, la presidenta Claudia Sheinbaum se trasladó a Oaxaca para reunirse con familiares de las víctimas.

Informó que se entregaría un primer apoyo de 30 mil pesos para que las familias solventaran gastos relacionados con la atención a sus familiares.

Lo anterior no sustituye la indemnización, aclaró la mandataria. La FGR determinará con los familiares de las personas fallecidas el monto correspondiente a la reparación del daño tras lo ocurrido.

Hasta el momento, el hermetismo de las autoridades provocó especulación y difusión de información falsa en torno al caso.