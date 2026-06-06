Fonart lanza colección artesanal para llevar el arte mexicano al Mundial 2026

Para promover el trabajo artesanal como parte patrimonio cultural del país, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), presentó la colección artesanal “Fonart/Copa Mundial FIFA 2026”, que forma parte de un proyecto de colaboración para consolidar al arte tradicional mexicano en el panorama internacional.

Durante la presentación, en el Complejo Cultural Los Pinos, la subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Marina Núñez Bespalova, afirmó: “Están ante verdaderas joyas, son piezas únicas, como lo es la artesanía, pues son técnicas muy distintas de lugares diversos, que son México. Con estas piezas artesanales nuestro país puede entrar orgulloso a cualquier mercado gracias a las y los creadores, y al cuidado y maestría que plasman en cada pieza”.

Núñez Bespalova explicó que es la primera vez que la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) trabaja con personas artesanas, por lo tanto, las tres mil piezas que conforman la colección, además de plasmar las expresiones tradicionales fusionadas con elementos del fútbol, portan un distintivo oficial autorizado por el organismo rector del fútbol a nivel mundial.

Agregó que el instrumento de colaboración que se generó en conjunto, “la FIFA lo podrá utilizar con otras comunidades artesanales”, y, a la par, abona en el reconocimiento a los derechos del sector artesanal.

En su turno, la directora general de Fonart, Sonya Santos Garza, aseguró: “Es una ventana para que, tanto el turismo nacional, internacional, como las y los mexicanos, descubran la grandeza del arte popular a través del lenguaje universal que es el fútbol. Las tres mil piezas están numeradas, son de edición limitada y reflejan la historia y pasión de once artesanas y dieciséis artesanos provenientes de comunidades de Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán y Oaxaca”.

A su vez, las y los artesanos Cándido Patricio Orguin, Marisela Aguilar Vázquez, Junior Carrillo, José Carlos Carrillo Silveira, Atilano Carrillo, Javier Ramírez y Elia de la Cruz expresaron su orgullo por formar parte de la iniciativa que reconoce el talento artesanal de México y trasciende fronteras a través de piezas únicas cuyos diseños se fusionan con elementos del fútbol.

El director general de Cultura y Legado de la Oficina del Gobierno Federal para los Trabajos de la Copa Mundial 2026, Rodrigo Ortuzar, afirmó que la colección histórica captará la atención internacional.

“Cuando el mundo llegue, queremos que descubra algo más grande que los estadios y más profundo que cualquier marcador. Queremos que conozca el alma de México. Porque el mundial solo dura 39 días, pero la identidad de un país permanece para siempre”, agregó.

Además de celebrar la colaboración de la FIFA con la dependencia de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México para lograr por primera vez un convenio de dicha naturaleza e impulsar una colección artesanal oficial junto con un país anfitrión, Ortuzar añadió que el proyecto marca la historia de la FIFA.

Con el fin de visibilizar y reconocer la labor artesanal cada pieza porta una etiqueta con el nombre de la maestra artesana o artesano, la procedencia y la rama artesanal. También se tiene la etiqueta de la FIFA.

A partir del día de hoy, viernes 5 de junio y hasta el 31 de julio de 2026, las piezas de las y los artesanos de México diseñadas mediante el acuerdo se encuentran a la venta en las tiendas y puntos de venta de Fonart.