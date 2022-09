¿Cómo fue el accidente de Eugenio Derbez? El actor lo explica

A 15 días de sufrir un accidente y de ser sometido a una cirugía de emergencia, el actor y comediante mexicano Eugenio Derbez explicó cómo ocurrieron los hechos el día que se lesionó el hombro.

En una transmisión en vivo realizada la noche de este domingo 18 de septiembre, el actor mexicano dio detalles sobre lo sucedido.

Relató que un día antes de regresar a su casa luego de estar ausente durante seis meses por motivos de trabajo, él y su hijo se entrevieron con un juego de realidad virtual.

“Me puso mi hijo el visor. Yo estaba en un edificio de 100 pisos, hasta arriba, y era lo que yo estaba viendo. Yo estaba parado en una tabla pequeña y de repente, me tropecé con algo, caí en el piso”, relató Eugenio Derbez.

Tras el tropiezo, Derbez sintió que se caía desde un edificio alto debido al juego de realidad virtual.

“Lo que yo veía, lo que mi cerebro estará registrando no coincidía con mi entorno y el hecho es que me caí con todo mi peso sobre unos escalones.

“Creo que pega primero mi codo, al caer con todo mi peso sobre el codo, el codo empuja a este beso que es el húmero, lo empuja hacia arriba, y se me sale el hueso hasta por acá. Ni me rompió la piel, no me traspasó la piel pero sí me salió hasta acá”, explicó Derbez.

Durante la caída sobre los escalones, el actor y comediante mexicano escuchó “cómo si hubiera caído sobre unas ramas secas e inmediatamente supe que tenía una fractura múltiple muy seria”, agregó.

Luego de sufrir la caída, su hijo lo recogió y trató de ayudarlo “y mi instinto de supervivencia fue que yo le dije ‘tengo todo roto, vámonos al hospital en este instante porque me voy a desmayar y yo sabía que me iba a desmayar. El dolor era tan intenso, los gritos que estaba yo pegando eran Yam fuertes que yo nomas quería llegar al coche porque llegando le iba a desmayar y dicho y hecho”, dijo.

Tras explicar cómo sufrió el accidente, Eugenio Derbez detalló que fue llevado a un hospital, donde le trataron de acomodar el brazo.

Tras ser sedado, los doctores trataron de acomodarle el brazo pero determinaron hacerle una cirugía de emergencia.

Relató que tuvo el brazo dislocado durante una semana antes de entrar al quirófano, tiempo en el que su equipo y familia buscó a un cirujano.

Finalmente, la cirugía se realizó en un hospital de Los Ángeles. “Para mi sorpresa el especialista me dijo que no me podían operar porque la lesión era tan seria que tenía que reconstruirme el brazo. Tuve cinco fracturas grandes y 10 pequeñas. Fueron 15 o más fracturas en general”.

En ese escenario, el equipo médico le planteó tres opciones en lo que conseguían el equipo médico necesario.

Antes de concluir con su video, Eugenio Derbez detalló que la recuperación le tomará entre seis meses y un año.

Incluso mostró una foto de cómo le colocaron una placa con 20 tornillos en el hombro. Dijo que no ha querido ver el resto de imágenes porque no cree poder aguantarlas.