Fan de Christian Nodal se disculpa por insultar a Belinda: ‘Fue espontáneo, en plenas copas’

“Me dicen: ‘Charro, ya eres famoso’ y yo les digo: ‘No, no. Yo ya era famoso y lo que pasa es que cometí un error”, comenta ‘El Charro de Toluquilla’, quien en días pasados insultó a la cantante Belinda y provocó una carcajada de Christian Nodal en un video que se volvió viral.

“Chin... tu madre, Belinda”, gritó ‘El Charro de Toluquilla’ mientras cantaba la canción La derrota, de Vicente Fernández, frente a Nodal en un restaurante. Aquel hombre, quien también es músico, comentó a través de su red social que en la calle ahora le gritan “¿Cuánto me cobras por ‘rayarle la madre’ a mi compadre”.

“Yo no me dedico a eso... algunos entendieron que fue espontáneo lo que yo dije en plenas copas a la hora que te tocan las trompetas... Yo no me quiero hacer famoso de eso”, comenta en un video en su página de Facebook donde señala que él no es un imitador, sino un cantante inspirado en Vicente Fernández.

“El talento aquí está, Christian Nodal dice que está inspirado en mí y eso es un halago para mí, es mi amigo desde morrillo, desde antes de que triunfara... El ‘Canelo’ Álvarez también me buscó, él se casó con una muchacha de mi pueblo y su suegro es mi padrino de primera comunión”, explica.

A raíz de la polémica que se generó por la reacción de Nodal, ya que el cantante se rio ante el insulto a su exnovia, y el revuelo en redes sociales, el hombre ofreció una disculpa a la intérprete de Sapito.

“Mi intención no fue ofenderla y espero que lo tomé de ‘chusco‘ también. La han defendido mucho y eso es bueno, a las mujeres les pido disculpas, soy incapaz de ofender a las mujeres, yo tengo hijas, tengo yeguas...”, agrega.

Belinda respondió así al insulto

Belinda respondió al insulto que un fan de su expareja realizó contra ella a través de una publicación en redes sociales.

Fue en el canal Trending News by Monick en el que dejó un mensaje: “Muchas gracias por tus palabras, las valoro muchísimo, qué triste que algunas personas apoyan ese tipo de comportamientos misóginos”, escribió al respecto.

Belinda reaccionó al insulto de fan de Nodal, comportamiento al que calificó como misógino (Foto: Twitter @jessecanales74)