Reaparece Eugenio Derbez y explica cómo fue su accidente: ‘Se me salió un hueso’

Eugenio Derbez reapareció públicamente en redes sociales después del accidente que sufrió hace más de dos semanas y por el cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de emergencia.

“Por los fuertes dolores me han tenido sedado. Las últimas dos semanas prácticamente he estado dormido. Casi no he agarrado el celular, pero he checado los mensajes. Gracias a todos. No les puedo contestar a todos, pero sí los leo”, mencionó en un live streaming en Instagram.

“Yo sé que lo que más la gente quiere saber es qué pasó y por qué pasó. La gente siempre me ha dicho que las cosas pasan por algo. Yo creo que esto que me pasó fue para algo y estoy tratando de encontrar para qué. Fue un año muy ocupado. Los últimos seis meses prácticamente no estuve en mi casa; estuve dos veces y fue para cambiar mi maleta”, compartió Derbez.

¿Cómo se accidentó Eugenio Derbez?

Eugenio Derbez contó durante su transmisión en vivo en Instragram que en el último mes antes de su accidente realizó “cosas muy muy arriesgadas”, como meterse a un río lleno de cocodrilos, pero increíblemente no fue ahí donde sufrió se lesionó, sino en su casa.

“Me encanta la adrenalina. Estuve en un río lleno de cocodrilos haciendo videos y no pasó nada. Esa noche regresando a mi casa, mi hijo me dijo que jugáramos a la realidad virtual. De repente tuve este accidente estúpido”, contó.

El director de No se aceptan devoluciones relató que estaba jugando en un escenario virtual que consistía en un edificio. El comediante se encontraba en la parte más alta del edificio cuando tropezó con algo y cayó sobre su hombro en la realidad.

“En el momento en el que tropiezo, la realidad virtual me hizo creer que caía desde el edificio. No sé qué moví y me tropecé; me caí con todo mi peso sobre el codo y empuja al hueso, el húmero, y se me sale el hueso. Ahí supe que tenía una fractura muy seria”, explicó.

El director y productor de