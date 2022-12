Eduin Caz, de Grupo Firme, está en el hospital de nuevo: Esta es la razón

Eduin Caz, cantante de Grupo Firme, mandó un video desde el hospital al que ingresó como parte del procedimiento para realizarse unas cirugías en el futuro cercano, aunque no dio detalle de lo que los médicos están tratando.

En sus redes sociales, el intérprete de ‘Ya supérame’ afirmó que volvió al nosocomio para atender su salud. “Sí, ando aquí hospitalizado, efectivamente. Se me olvidó decirles. Lo que pasa es que andamos en unos tratamientos, porque me voy a operar y van a ser varias operaciones porque una cosa lleva a la otra. Luego les voy a explicar más o menos qué es lo que me voy a hacer, pero ya vamos andar mejor si Dios quiere”, explicó.

Posteriormente añadió imágenes en donde agradeció a su mamá que le mandó comida y publicó una fotografía desde la cama. Con pastillas en la mano, después compartió que también degustó tamales de elote fritos.

“Gracias a todos los que se han preocupado, me han mandado mensaje, muchísimas gracias. Los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo, aquí me ando recuperando porque tenemos que seguir pa adelante, tenemos que echarle más ganas”, agregó.

Otra vez?! Eduin Caz termina de nuevo en el hospital 🤒 pic.twitter.com/P1OEfrrmcb — Lo + viral (@VideosVirales69) December 28, 2022

Eduin Caz se sintió mal en Navidad

Recientemente, el vocalista señaló que decidió no tomar alcohol en Nochebuena debido porque la bebida le trajo problemas de salud como una hernia hiatal. Sin embargo, se arrepintió porque amaneció con molestias luego de posar con su esposa Daisy Anahy, con quien espera a su tercer hijo, y su familia frente a su árbol de Navidad.

“Ni una gota de alcohol me tomé anoche, se los juro, pero si hubiera sabido que iba a amanecer así de put…como amanecí, enfermo, me hubiera tomado todas, todas las botellas, hasta el agua de la maceta. Tomen plebada”, expresó desde la cama en un video donde habló del deterioro en su salud, ya que su voz se escuchaba algo lastimada.