Eduin Caz: ¿Quién fue Giovanni, el mejor amigo del cantante por el que se hizo un tatuaje?

Recientemente Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, compartió a través de redes sociales que se sometió a 25 horas en un estudio de tatuajes para hacerse cuatro, dedicados a personas muy especiales en su vida.

Entre ellos se encuentra Giovanni, un amigo de quien Eduin ha hablado en más de una ocasión y que, lamentablemente, falleció hace muchos años. Sin embargo, ahora lo lleva en la piel con una frase que le recuerda a él.

“La frase de un gran amigo que se me adelantó en el camino que desde que lo conocí siempre para mi estuvo disponible por que para un amigo “Me levanto y me desocupo " siempre en en la memoria mi amigo”, señaló en su publicación del pasado 11 de diciembre.

El cantante de Grupo Firme recordó a un amigo con una frase (Foto: Instagram @eduincaz)

¿Quién fue Giovanni, el mejor amigo de Eduin Caz?

En entrevista con el programa El Gordo y la Flaca hace un tiempo, Eduin Caz contó que Giovanni era un hermano más para él, pues se conocían desde la infancia y siempre estuvieron juntos.

“Desde chico yo lo conocí a él, yo me la vivía en su casa, en casa de sus papás, él no es mi hermano de sangre, pero lo veía como mi hermano, porque te lo juro me llevaba con el todos los días, día y noche”, compartió el líder de Grupo Firme.

“Se le extraña mucho; era desastroso como yo, entonces él... siempre me apoyó”, agregó Eduin.

Giovanni sufrió un secuestro y posteriormente fue asesinado, situación que para el intérprete de ‘Ya supérame’ ha sido difícil, pues su amigo murió por causas antinaturales y con violencia de por medio.

“Es algo delicado, él tuvo un secuestro, fue muy difícil [...] siempre andaba con el cuándo me salí de la casa, se le extraña mucho”, admitió el cantante de 28 años.

‘Ni el dinero ni nada’, la canción de Giovanni

‘Ni el dinero ni nada’ es una canción que, en realidad, Grupo Firme decidió sacar de su repertorio en los shows ya que a Eduin se le corta la voz cada vez que la interpreta, ya que le recuerda a su amigo Giovanni.

“Era una de las canciones que le gustaba y últimamente no la puedo cantar; es muy difícil para mí cantarla. Me gana el sentimiento y me dan ganas de llorar porque se extraña”, dijo en la misma entrevista.

Asimismo, compartió que el tema lo grabó en su casa, que también para él era como su hogar ya que lo consideraba como un hermano.