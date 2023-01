Abuelito ayuda a fan de RBD que llora por no poder comprar boletos en Monterrey

Una fan de RBD llegó a las 11 de la mañana del martes 24 de enero a las taquillas con la esperanza de conseguir boletos para su concierto en Monterrey, por lo que fue la primera y se encargó de organizar la fila de los seguidores de la agrupación que volverá a los escenarios de México, Estados Unidos y Brasil con su ‘Soy Rebelde Tour’.

Sin embargo, cuando la preventa comenzó, a Karla Silva no le pasó la tarjeta de débito que sacó exclusivamente para este reencuentro y no pudo comprar los 6 boletos que pensaba cuando dieron las 2 de la tarde del jueves 26, razón por la que comenzó a llorar desconsolada tras 48 horas de espera.

“No, no pude. Me aparece nip incorrecto no sé por qué. No puede ser, estoy desde el martes a las 11 y yo organicé toda la fila”, le dijo a los medios locales. Su problema parecía no tener solución, pues no sabía cómo acceder o cambiarlo desde la aplicación. “Traigo fondos, sí traigo el dinero, pero no sé por qué no puedo entrar. Estoy en shock, era la primera fan en la fila”, argumentó.

Entre su frustración comenzaron a llegarle mensajes de apoyo e incluso abrazos de las personas que estaban atrás de ella: “tanto que te aventaste la fila”, “tranquila”, “que te lo compre, aunque sea el tuyo”, se escuchaba a su alrededor.

Abuelito ayuda a fan de RBD a comprar sus boletos

La salvación para Karla fue un abuelito que acompañó a su nieta a la fila y que, por suerte, llevaba 2 tarjetas, por lo que no dudó en prestarle una a la joven. Maura Luna Garza aseguró que le conmovió verla en ese estado y quiso ayudarla.

“Nomás por verla a ella cómo estaba sufriendo por ver a su RBD, hay que ayudarla”, dijo quien contó haber gastado entre 25 y 30 mil pesos por 6 entradas; 4 para Karla (el suyo en cancha A y otros 3 en segundo nivel) y los 2 de su nieta.

Con una sonrisa, Karla agradeció: “Changándole, pero se puede. Ya los espero, esperé 15 años para verlos y estoy muy emocionada. Valió la pena no ir al trabajo”, agregó.