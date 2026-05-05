Presentación del libro ‘La Orden’ de Alberto Lozano

El libro ‘La Orden’, nueva novela del escritor Alberto Lozano, será presentada en una librería de la Ciudad de México esta primera semana de mayo.

La presentación de la novela ‘La Orden’ se llevará a cabo este miércoles 6 de mayo por la tarde, en la Librería U-Tópicas, de acuerdo con la invitación. La cita es a las 18:00 horas.

Además, la presentación contará con la participación de los periodistas Daniel Moreno y Elisa Alanís.

Alberto Lozano es actualmente el responsable de Prensa, Medios y Promoción Turística en el Consulado de México en San Diego, California, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Lozano es periodista y especializa en comunicaciones. Previamente a trabajar en el consulado de San Diego, realizó contenido editorial en Travel Pulse y ejerció como director de promoción del juicio en línea en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

De acuerdo con su perfil en LinkedIn, Lozano estudió en la Universidad Intercontinental de la Ciudad de México, una licenciatura en Comunicación y Estudios de Medios; asimismo, estuvo en la United Kingdom College of English.