Shannen Doherty, resignada a morir pronto de cáncer, vende sus cosas: ‘Mi prioridad es mi mamá'

La salud de Shannen Doherty, quien formó parte del elenco de Beverly Hills 90210, se ha deteriorado considerablemente en los últimos meses gracias al cáncer, mismo que padece desde 2015, pues este ya se encontraba en etapa 4 e hizo metástasis en algunas partes de su cuerpo, incluidos huesos y cerebro.

Si bien ya había hablado sobre su muerte e incluso planeó algunos aspectos de su funeral, en declaraciones recientes volvió a tocar el tema y mencionó que en ese momento, lo primordial para ella es la tranquilidad de su madre.

Por ello, comenzó a dejar algunas cosas listas antes de morir, pues considera que ella se irá antes que su madre y quiere dejarle las cosas lo más ‘digeribles’ posible.

Shannen Doherty lleva buena relación con su mamá. (Foto: Facebook @Shannen Doherty)

Shannen Doherty: Su preocupación más grande es su madre

En el episodio más reciente de su podcast Let’s Be Clear, compartió que ya se está preparando para el momento en que parta de este mundo, donde lo más importante para ella es que su mamá esté lo más tranquila posible.

“Mi prioridad en este momento es mi mamá. Sé que será difícil para ella si yo muero antes que ella. Como va a ser muy difícil para ella, quiero que otras cosas sean mucho más fáciles. No quiero que ella tenga un montón de cosas con las que lidiar”, explicó.

Por ello, ha empezado a tomar acciones para deshacerse de algunas pertenencias, como la venta y donación de objetos como antigüedades y muebles. Y a pesar de que estaba resultando complicado para ella, sabe que de cierta forma es lo mejor.

“Sientes que estás soltando algo que fue muy especial e importante para ti. Pero sabes que es lo que debes hacer (…) y, al final, va a darte cierta sensación de paz y de calma. Porque estás ayudando a la gente que se va a quedar a tener una transición más limpia y más sencilla”, señaló.

Shannen Doherty ha vendido gran parte de sus pertenencias para no dejarle tantos problemas a su mamá. (Foto: Facebook @Shannen Doherty)

Shannen Doherty está vendiendo sus pertenencias para ‘disfrutar’ a su madre

Parte de las motivaciones que llevaron a la actriz que da vida a Brenda Walsh en la serie de Beverly Hills 90210 es el hecho de que, cuando fallezca, ella ya no va a poder usar sus pertenencias y terminarían arrumbadas en algún lado, por lo que prefiere que alguien más les dé un buen uso.

“Yo ya no lo voy a disfrutar y otros tampoco lo estarían disfrutando, ¿realmente lo necesito a estas alturas? ¿Necesito tener tres mesas de comedor en casa? La respuesta es no, la mayoría de veces no necesitamos las cosas que tenemos, y a todos nos vendría bien un poco de limpieza y no convertirnos en acaparadores, que es lo que yo estaba haciendo con todos mis muebles”.

Shannen Doherty quiere disfrutar con su mamá el mayor tiempo posible antes de morir. (Foto: Facebook @Shannen Doherty)

Aunque la mayor de sus motivaciones es poder disfrutar el tiempo que le queda con su madre, por lo que el dinero que ha ganado con la venta de sus cosas lo está usando para irse de vacaciones con ella y crear momentos que pueda guardar para ella misma y su mamá.

“Son solo cosas. No las necesito. No me dan alegría, pero lo que me da alegría es llevarme a mi madre a sitios a los que siempre ha querido ir. Puedo construir recuerdos para la gente a la que quiero”, agregó.