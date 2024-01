Shannen Doherty, de ‘Beverly Hills 90210′, ya planea su funeral: ‘Quiero que sea una celebración’

La actriz Shannen Doherty, quien formó parte del elenco de Beverly Hills 90210, compartió hace unos meses que el cáncer, mismo que padece desde 2015, ya se encontraba en etapa 4 e hizo metástasis en algunas partes de su cuerpo, incluidos huesos y cerebro.

Dos años después, compartió que su cáncer entró en remisión, sin embargo, en 2019 reveló que regresó con mayor fuerza hasta convertirse en etapa 4, la última para esta enfermedad.

Ahora, compartió en la edición más reciente de su podcast Let’s be clear algunas de sus últimas voluntades, entre ellas lo que quiere que se haga con su cuerpo cuando fallezca y la forma en que desea que se realice su funeral.

“Lo más importante es que no quiero morir demasiado pronto porque tengo mucho que conseguir aún. Y eso me pesa mucho porque pienso que no he recaudado el suficiente dinero para combatir el cáncer”, inició diciendo.

La actriz Shannen Doherty continúa con su batalla contra el cáncer. (Foto: Facebook / @Shannen Doherty)

Shannen Doherty dice qué quiere que hagan con sus cenizas

En dicho episodio de su podcast conversó con su mejor amigo, Chris Cortazzo, y mencionó que, al momento de su muerte no quiere que la entierren, sino que incineren su cuerpo. Y no solo eso, también hizo una petición especial.

Doherty designó a Cortazzo como albacea de su fideicomiso tras hacer una revisión de su testamento, además de que le pidió se cumpla su última voluntad: quiere que sus cenizas sean mezcladas con las de su perro y su padre.

Shannen Doherty hizo una lista de personas para que asistan a su funeral

De igual forma, toco el tema de cómo le gustaría que le realizara su funeral, en donde lo principal es que realizará una lista con los nombres de personas que le gustaría que estuvieran ahí, pues se dice consciente de que muchos asistirían ‘por obligación’.

“Lo harán porque es políticamente correcto y no quieren quedar mal. Y por eso quiero quitarles esa presión. Quiero que mi funeral sea como una celebración de amor (...) No quiero que la gente llore o que en privado digan: ‘Gracias a Dios, esa perra ya está muerta’”, compartió con Cortazzo y su audiencia.

Shannen Doherty tiene una 'lista de invitados a su funeral. (Foto: Facebook / Shannen Doherty)

Dijo que lo hará así porque la lista de quienes sí “es más corta y mejor. No puedo darle una lista de quién no quiero porque es demasiada larga”, dijo entre risas.

Otra de las principales motivaciones que la llevaron a pensar en un funeral donde no quiere que estén ciertas personas es porque sabe que, en realidad no le cae bien a muchos de sus conocidos y no le gusta la hipocresía, sobre todo cuando se trata de ella.

“Hay mucha gente que creo que aparecería, pero no quiero que estén allí. Las razones para aparecer no son necesariamente las mejores, como que en realidad no les agrado. Aborrezco la falsedad. Tienen sus razones y puede ser bueno para ellos, pero en realidad no les agrado lo suficiente como para que aparezcan allí”, aseguró la actriz de Hechiceras.