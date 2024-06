¿De qué murió ‘Pato’ Levy, hijo de Talina Fernández?

Este 10 de junio murió Patricio Levy Fernández, hijo de Talina Fernández a los 53 años, meses después de que anunció que vendería las cosas de su madre en un bazar debido a los gastos de sus problemas de salud.

Su hermano y productor ‘Coco’ Levy, confirmó su muerte durante una llamada con Gustavo Adolfo Infante en su programa de Youtube en vivo. Según la información de Levy, Patricio murió mientras dormía y fue su novia quien lo encontró.

Patricio Levy, hijo menor de Talina Fernández murió tras complicaciones de salud. (Fotos: Cuartoscuro.com / Instagram @patolevy)

¿Qué le sucedió a Pato Levy?

El hijo menor de Talina sufría una enfermedad que le dificultaba respirar y hablar. Pato Levy murió mientras dormía, después de meses de ser diagnosticado con una insuficiencia cardíaca.

Según su hermano, murió por complicaciones de distintos padecimientos. “Pato tenía una deficiencia cardiaca, una arritmia, un pulmón medio pinchado y diabetes, hace tiempo estaba enfermo de muchas cositas, de todas juntas, estaba tratando de mejorar, había mejorado un poco, pero no lo logramos”, mencionó su hermano.

Pato había tenido un bypass gástrico hace diez años y cuando era un niño tuvo un soplo por el cual a los 12 años tuvo una cirugía a corazón abierto.

A pesar de sus múltiples complicaciones y operaciones desde que era un niño, no tuvo problemas hasta que inició con la arritmia.

Pato Levy desarrolló arritmia por una cirugía mal practicada. (Foto: Facebook / @patolevyfernandez)

El hermano menor de los Levy dio distintas entrevistas donde habló de los problemas de salud que vivió. En octubre del 2023 tuvo una recuperación en casa, después de estar internado por problemas cardiacos.

“Estoy en mi casa con muchos cuidados, me tengo que operar para que me ayude con la insuficiencia cardiaca y con la arritmia, pero no tengo un centavo”, declaró.

El hijo menor de Talina tuvo complicaciones después de una cirugía, en donde el doctor le conectó mal su intestino.

“El doctor me conectó mal el intestino, entonces a partir de ahí, mi corazón se jodió por hacer un esfuerzo y me dio arritmia, y eso me causo que subir 80 pilones en seis meses”, declaró el hijo de la ‘Dama del buen decir’.

Pato Levy murió tras complicaciones de salud, entre ellas un arritmia. (facebook patolevyfernandez) (Facebook / @patolevyfernandez / Pexels)

¿Quién era Patricio Levy, menor de los hijos de Talina Fernández?

Patricio Levy era el menor de sus dos hermanos, Jorge ‘Coco’ y Mariana. Pato trabajó con su madre como conductor de televisión y narrador de relatos sobre México en el program Sale el Sol, de Grupo Imagen.

Talina Fernández y su hijo tuvieron un podcast, llamado ‘Blah, blah, blah’ pero en el 2022 canceló el programa debido a los problemas de Talina.