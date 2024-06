Muere Pato Levy, hijo de Talina Fernández, mientras dormía: ‘Te fuiste demasiado rápido’

Patricio Levy Fernández, hijo de Talina Fernández, murió este 10 de junio a los 53 años, luego de que desde finales de 2023 anunció que iba a vender sus cosas y las de su madre en un bazar para pagar gastos de sus problemas de salud.

Su fallecimiento fue confirmado por su hermano ‘Coco’ Levy, en una llamada en vivo durante el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante.

Según Levy, Patricio murió mientras dormía y lo encontró sin vida su novia Axel: “Vino a tocar al cuarto y me dijo ‘córrele, Pato está frío’... debe haber sido como a las 3 de la mañana”.

Patricio tuvo dos hijos, Juan y Pedro, quienes viven en Querétaro, uno de ellos le dedicó un mensaje en Instagram: “Pa’, te fuiste demasiado rápido, te amor, jefe, descansa en paz, luego te alcanzaré arriba”.

La última publicación de ‘Pato’ fue hace unos días, el pasado 1 de junio, cuando compartió una fotografía de su familia y el mensaje “¡Qué fortuna haberlos gozado tanto!”.

'Coco' y 'Pato', hijos de Talina Fernández. (Cuartoscuro)

¿De qué murió Pato Levy?

‘Coco’ Levy explicó en el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante que su hermano murió por complicaciones de varios padecimientos: “Pato tenía una deficiencia cardiaca, una arritmia, un pulmón medio ponchado y diabetes, hace tiempo estaba enfermo de muchas cositas, de todas juntas, estaba tratando de mejorar, había mejorado un poco, pero no lo logramos”.

‘Coco’ agregó que su hermano había tenido un Bypass gástrico hace 10 años y cuando era niño tuvo un soplo y a los 12 años le hicieron una cirugía a corazón abierto que no le había traído complicaciones hasta hace unos años, que comenzó con la arritmia.

“Hemos vivido en el estrés hace mucho tiempo, por muchas razones, primer la acusación que tuve, que fue más falsa que nada, me quitan la chamba, luego mi madre, ya estaba viejita... a Pato no le había ido tan bien económicamente, estaba tratando de vender una casa”.

Apenas hace unos meses murió su hermanastro, Fernando, quien vivía con los Levy y tuvo un infarto.

En los últimos meses, Patricio contó sobre sus problemas de salud y económicos.

En octubre de 2023, él comentó que en una entrevista con Ventaneando que estuvo internado por problemas cardiacos: “Estoy en mi casa con muchos cuidados, me tengo que operar para que me ayude con la insuficiencia cardiaca y con la arritmia, pero no tengo un centavo”.

El hijo menor de la ‘Dama del Buen decir’ dijo que tenía complicaciones tras una cirugía previa: “El doctor que me operó me conectó mal el intestino, entonces a partir de ahí, mi corazón se jodió por hacer un esfuerzo y me dio arritmia, y esta me causó que subiera 80 kilos en seis meses”.

Talina Fernández con sus tres hijos cuando eran jóvenes. (Foto: Instagram / @talinafernandezoficial)

¿Quién era Gerardo Patricio Levy Fernandez, el menor de los hijos de Talina Fernández?

Talina Fernández murió el 28 de junio de 2023 y tuvo tres hijos con el francés Gerardo Levty: Gerardo Patricio, Mariana y Juan Jorge ‘Coco’.

Mariana falleció en 2005 a raíz de un infarto presuntamente provocado por un intento de asalto.

Gerardo Patricio Levy Fernández era el menor de los hijos de la ‘Dama del Buen Decir’, quien se había mantenido con perfil bajo en la industria del espectáculo.

En los últimos años, ‘Coco’ participó en un podcast llamado Blah Blah Blah para el canal de YouTube de Talina.