Coco Levy confirma que ya se abrió el testamento de Talina Fernández

El productor Coco Levy reveló que su mamá Talina Fernández lo eligió como albacea de su herencia, por lo que la familia de la conductora se reunió para la lectura del testamento.

“Acabamos de tener un proceso judicial en el cual obviamente se abre el testamento de mi madre y todos los presentes en el testamento o nombrados para ser herederos de algo, tenían que estar”, dijo en entrevista con Ventaneando.

Coco contó detalles sobre el momento que vivieron. “Pasamos una mañana de amor, cariño comprensión, fuimos a la junta con el notario, nos leyó lo que tenía que leer y cuando acabamos de ahí nos apapachamos todos, nos aplaudimos todos”, añadió.

Aunque no se dijo listo para las responsabilidades que conlleva, Coco secundó a su hermano Patricio Levy al asegurar que entre los hijos de Talina no existían peleas o fricción sobre la última voluntad de ‘La dama del buen decir’, quien hizo cambios de último momento. Además, les dejó una carta escrita en donde no olvidó su humor.

“Si están leyendo esto es porque yo ya estoy en las nubes tocando el arpa”, les dijo, según expresó Pato al programa Hoy Día. En el texto les explicó las razones detrás de sus decisiones. Sus sobrinos –hijos de Mariana Levy– también habrían estado de acuerdo con la repartición.

Talina Fernández dejó su herencia a Pato, Coco y sus nietos, hijos de Mariana Levy. (Foto: Instagram @talinafernandezoficial)

Coco Levy habla de la propiedad de Talina en Guanajuato

José Manuel Fernández, la última pareja de Talina, aseguró que existe una propiedad de 40 hectáreas en San Miguel de Allende, Guanajuato, por lo que el productor detalló cuál sería su destino, pues han intentado venderla.

“No es una propiedad fácil de vender porque su tamaño es espectacularmente loco. Entonces no se le vende a una persona, se le vende a un desarrollador o a alguien que quiera hacer un campo de golf”, manifestó. “Pato, mi hermano, lo ha promovido durante años y tiene diferentes clientes, pero ahorita se paró porque ya no está el dueño. (Es copropiedad) con su mejor amiga de toda la vida, Leonor Plaza, pero son dos terrenos”.