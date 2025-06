Ninel Conde culpa a Daniel Bisogno de inventar polémica del ‘surimi’: ‘Se volvió una falsa verdad’

¿La funaron ‘gratis’ todo este tiempo? La actriz Ninel Conde contó que el conductor Daniel Bisogno fue el inventor del chiste del ‘surimi’ y la convirtió en “una falsa verdad”.

El ‘bombón asesino’ explicó que ella nunca confundió surimi con tsunami, en cambio, fue una idea del expresentador de Ventaneando.

Ninel Conde catalogó esta confusión como la causante del primer caso de ‘bullying’ en su contra por medio de las redes sociales.

Ninel Conde enfrentó burlas por presuntamente confundir 'surimi' con tsunami. (Foto: Instagram: @ninelconde)

“De las primeras cosas que sucedieron en mi contra en redes fue el famoso surimi, es mi primer ataque de bullying masivo, yo nunca lo dije, fue una cuestión que mi querido Daniel Bisogno, en paz descanse, se le ocurrió, se volvió una falsa verdad”, declaró la actriz en una entrevista para Yordi Rosado, publicada el pasado 8 de junio.

Ninel Conde recibió bullying y eso le ocasionó problemas emocionales a tal grado de requerir terapia: “Me hicieron mucho bullying, me afectó mucho, me sentí golpeada por todos lados, caí a la lona y más abajo no podía estar, en su momento fue muy fuerte, me decían ‘torpe, tonta’ sin cerebro’, son cosas feas que sufrí (…) Fui a terapia y me apoyaron mis seres queridos”.

La manera en que ella “revirtió” el efecto emocional que padecía fue al “capitalizarlo” y generar ganancias por la presunta equivocación y porque recordaba que “no era tonta”: “Podré tener resbalones emocionales, pero no soy tonta, tengo un raciocinio trabajado, no existió nada de eso, decidí levantarme y hacer comerciales o chistes propios de eso, así revertí las cosas, era un negocio, no me lo tomé personal porque no era verdad”.

Sin embargo, Ninel Conde asegura que hasta le fecha son ataques que “siguen doliendo” y en ocasiones es incómodo: “Sigue doliendo y me causa incomodidad, pero es un personaje al que atacan y está separado del ser humano que es Ninel Conde, la de verdad”, explicó.

Ninel Conde dio una entrevista a Yordi Rosado donde habló del chiste del 'surimi'. (Foto: YouTube)

¿Cómo surgió el ‘chiste’ de Ninel Conde y el ‘surimi’?

Daniel Bisogno, quien murió en febrero de 2025, comentó en un programa de Ventaneando de 2011 que Ninel Conde confundió ‘surimi’ con ‘tsunami’, específicamente el de Indonesia en 2004: “Como diría mi Ninel, que siente mucho lo del surimi“.

El ‘bombón asesino’ ofreció una recompensa de 50 mil dólares (alrededor de $950 mil MXN) a quien le muestre el video donde ella se confunde.

Las declaraciones de ‘El muñe’ generaron chistes y memes en redes sociales al respecto.