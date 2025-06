Ausencio Cruz, de ‘El señor de los cielos’, niega falsificación de testamento: ‘Yo tengo el derecho’

Ausencio Cruz fue acusado por falsificar un testamento para quedarse con una herencia que supuestamente no le correspondía; en respuesta, el actor de Como dice el dicho declaró que todas esas afirmaciones son falsas.

El conflicto familiar salió a la luz en el programa Ventaneando, donde su tía María Teresa Cruz, denunció que la desalojó de su vivienda sin que se mostrara una orden judicial y sin la presencia de un representante del Instituto para el Envejecimiento Digno (INED).

Sergio Palacios, hijo de la señora Teresa, agregó que la mujer fue sacada de su casa mientras él no se encontraba, y al regresar, se encontró con todas sus pertenencias en la calle.

La familia alega que Ausencio Cruz alteró el testamento de una tía enferma, quien padecía demencia cortical, una condición que afecta la memoria, el lenguaje y el juicio, por lo que no estaba en condiciones mentales para firmar un documento legal de esa naturaleza.

Acusan a Ausencio Cruz de desalojar injustamente a una tía. (Foto: Cuartoscuro)

Ausencio Cruz responde a polémica del testamento supuestamente falsificado

En conversación con De primera mano, el intérprete afirmó que él actuó conforme a la ley en todo lo que respecta a dicha propiedad: “Es difamación, está todo perfectamente, no pueden decir que todo un juzgado, que el juez, que el actuario, que la policía, que el servicio médico, no, fue en orden estricto y lo aclararé”.

Ausencio explicó que el conflicto por la propiedad de esa vivienda lleva aproximadamente siete años, pero todo es claro en el testamento, donde fue nombrado albacea, administrador y heredero universal con la instrucción de decidir sobre los bienes de la familia:

“Es que es una sucesión, una parte de la familia dice tener los derechos y yo tengo el derecho porque yo recibí el testamento que vale, si no, no lo hubieran convalidado (...) Tengo todavía otras cosas por arreglar, porque me asiste la razón legal simplemente".

Ausencio Cruz ha participado en obras de teatro y en televisión. (Foto: Cuartoscuro) (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

De acuerdo con su testimonio, su primo hermano utiliza a su madre, una mujer de 80 años, para dar lástima: “Ella no vive ahí, tiene su domicilio (...) “La ley es clara y estoy actuando exactamente conforme a la ley“.

El actor mexicano mencionó que su abogada fue agredida mientras las personas grababan el desalojo que fue difundido en medios y redes sociales, además, planean acciones legales en respuesta por la difamación al despacho: “Estamos elaborando la denuncia de hechos ante la fiscalía (...) no tengo nada que ocultar ni nada”.

Sin embargo, a él no le gustaría proceder: “¿Para qué? La difamación. Mira es más, en prensa dicen: ‘Que hablen de ti, aunque sea mal, pero que hablen’”.

El cómico Ausencio Cruz sale en 'El señor de los cielos' (Foto: Cuartoscuro). (Cuartoscuro)

¿Quién es Ausencio Cruz?

Ausencio Cruz es un actor y comediante mexicano reconocido por su estilo agudo. Se hizo conocido por sus colaboraciones con Víctor Trujillo en espacios cómicos que mezclaban crítica social con humor irreverente, logrando una conexión especial con el público durante los años 80 y 90.

A lo largo de su carrera ha trabajado tanto en formatos de comedia como en producciones dramáticas, en teatro, cine y televisión. En años recientes, ha mantenido una presencia constante en la actuación, con papeles en series populares y proyectos cinematográficos: