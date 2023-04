Así fue la amistad de ‘Changoleón’ con Facundo: ‘Yo le di rating’

Facundo conoció a ‘Changoleón’, un artesano en situación de calle, a mediados de los años dosmil en la alcaldía Coyoacán cuando hacía una dinámica para su programa Incógnito, que consistió en subir a personas desconocidas a su limosina.

Uno de ellos fue Samuel González Quiroz, quien se volvió tan popular para la audiencia que se mantuvo en un segmento. “Se subió con nosotros y estuvo muy cagado. Después la gente comentó tanto de ‘Changoleón’ que yo le dije al productor: ‘me están dice y dice de este wey, hagámosle una sección’. Hubo un momento que creo que era más famoso que yo”, le dijo a Roberto Martínez en su canal de YouTube.

También contó cuando convencieron a un maquillista de Televisa a quién “le pagábamos la renta de su casa con tal de que tuviera a ‘Changoleón’ viviendo”.

Tras los reportes de su supuesta muerte -no es la primera vez que surgen-, Facundo se despidió con un mensaje en su Facebook, que acompañó junto a una fotografía en donde aparece cargándolo. “Descansa en paz, viejo amigo”, escribió.

El año pasado, fue el propio ‘Changoleón’ quien se refirió a la relación que mantuvieron en una entrevista con Badabun en la cual afirmó que al principio no sabía quién era, pero tenía algo claro: “Yo le dí rating”. Asimismo, lo calificó como una persona noble y aseguró que incluso llegó a conocer su casa.

Sin embargo, Facundo dijo en La Cotorrisa que en uno de sus encuentros ya no lo había reconocido. “Lo he visto y como que no asocia quien soy, porque me dijo ‘estoy buscando al Facundo, me debe dinero’ y yo de ‘sí, yo le digo’”.

¿De dónde surgió el apodo de ‘Changoleón’? Facundo lo revela

Fue Facundo quien contó la historia sobre de Samuel, quien se dio a conocer como ‘Changoleón’, apodo que se le quedó luego de una anécdota.

“Estaba subido en un árbol porque estaban espiando a una morra en una casa y el wey traía el chupe en la mano, se rompió la rama, se cayó y el wey quedó colgado y no se le cayó el chupe. Entonces le dijo con el que iba que estaba abajo ‘ah que muy chango…león’ y ahí se le quedó porque le decían león”.