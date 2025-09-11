Un golpe más a ‘La Chokiza’: Detienen a Alejandro ‘N’, ‘El Choko’, señalado como su líder

‘La Chokiza’ es una organización de tipo social, pero está vinculada con delitos de homicidios, extorsión, despojos y robo de vehículos. (Cuartoscuro).

La Fiscalía General de la República (FGR), la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a Alejandro ‘N’, conocido como ‘El Choko’, presunto líder de ‘La Chokiza’, organización criminal.

Fue arrestado en un centro comercial de Ecatepec, Estado de México, y trasladado a instalaciones federales en la capital del país.

‘El Choko’ era un objetivo prioritario para las autoridades, ya que era un importante generador de violencia, narcomenudeo, extorsión y cobro de piso.

Previamente, en 2022, ya había sido detenido en la CDMX por portación de arma de fuego.

En redes sociales, Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, subió fotos y videos con el hoy detenido. Un medio local de Ecatepec compartió evidencias de su amistad.

Caen dos integrantes más del grupo criminal ‘La Chokiza’

Apenas el 4 de septiembre se informó sobre la detención de dos sujetos presuntamente ligados a ‘La Chokiza’.

Se les encontró con chalecos tácticos, armas, efectivo y dosis de estupefacientes. La Marina añadió que Armando N., de 45 años, y Víctor Manuel N., de 36 años de edad, fueron asegurados en la colonia Héroes de la Independencia, durante patrullajes de proximidad social y quienes al ver la presencia policiaca emprendieron la huida.

Fueron asegurados por uniformados. Fuerzas policiacas y de Marina marcaron el alto a los dos sujetos y al realizarles una inspección, les hallaron 25 envoltorios color verde con hierba color verde con características similares a la marihuana, 15 billetes de denominación 100 pesos.

Los dos detenidos portaban un arma marca Smith and Wesson calibre .40 con 12 cartuchos útiles, un cargador, una navaja, un panel táctico con tres piezas y un teléfono celular, por lo que fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público Federal.

‘La Chokiza’ es una organización de tipo social, pero está vinculada con delitos de homicidios, extorsión, despojos y robo de vehículos.

El fin de semana, señalan, realizaron una rodada en motocicletas hacia la CDMX, pero la Policía capitalina frenó su paso y canalizó a corralón al menos 70 unidades por infracciones de Tránsito.

Con información de Quadratín.