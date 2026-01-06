¿Cómo es el Helicoide, centro de torturas de Maduro con ‘influencia’ cubana que será cerrado por Trump?

El Gobierno chavista utiliza el edificio de El Helicoide como base para elementos de sus fuerzas contraespionaje.

Donald Trump prepara cambios para Caracas tras la captura de Nicolás Maduro que incluye el cierre de una edificio que nació como un símbolo de la riqueza de Venezuela y terminó como una prisión para críticos del chavismo.

En una reunió con congresistas republicanos, Trump remarcó que Nicolás Maduro, quien se declaró inocente en el inicio de su juicio en EU, es un “hombre violento” que ordenó el asesinato de disidentes en Venezuela.

“Se sube y trata de imitar mi baile... Mató a millones de personas, tenía cámaras de tortura en medio de Caracas y vamos a cerrarlas”, afirmó.

¿Qué sabemos de El Helicoide, edificio de las fuerzas secretas de Venezuela?

Descrito como una “creación exquisita” por Pablo Neruda, El Helicoide es una mole de concreto con forma de pirámide y rampas internas que originalmente iba a ser uno de los centros comerciales más modernos de América Latina con cerca de 300 tiendas, de acuerdo con un reportaje de la BBC.

La construcción comenzó en la década de los 50, pero problemas de financiamiento evitaron que el proyecto fuera completado. Fue hasta 1982 cuando el Gobierno de Venezuela instaló ahí su ministerio de Seguridad que más adelante se convertiría en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

La reputación más oscura del Helicoide está ligada a testimonios de personas que aseguran haber sido detenidas y maltratadas ahí. En una entrevista transmitida por CNN, el exrehén Jorge Toledo afirma que sufrió “tortura física y psicológica” en El Helicoide y también en otra prisión militar.

“Sinceramente, nunca pensé que existiera tal maldad en la humanidad”, contó a CNN.

Jorge Toledo dijo, de acuerdo con declaraciones de presos y de los propios guardias, el centro de detención sigue ciertos patrones de tortura de otros regímenes.

“Noté fue la influencia de los cubanos e iraníes y sus métodos de tortura. Esto se discutió abiertamente dentro de la prisión, no solo entre los presos, sino también entre los guardias. Estoy muy preocupado por el paradero de los presos políticos, personas que conocí en prisión y que aún siguen encarcelados en Venezuela por el riesgo de represalias”, contó al medio.

El medio alemán DW documentó episodios de violencia y tensión dentro del complejo, con versiones encontradas entre la narrativa oficial y la de familiares o detenidos, lo que alimenta la imagen del lugar como una cárcel de alto perfil en Caracas.

¿Cómo quedó el Gobierno de Venezuela tras la captura de Maduro?

El Tribunal Supremo de Justicia ordenó que Delcy Rodríguez, número 2 de Nicolás Maduro, asumiera el liderazgo del Gobierno como ‘presidenta encargada’, un cargo que juró el lunes 5 de enero.

“Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos como rehenes”, en Estados Unidos, dijo Delcy Rodríguez en su toma de protesta en referencia a Nicolás Maduro y Cilia Flores, su esposa, quienes son acusados de narcoterrorismo.