AMIA respalda aranceles a autos chinos: ‘Para la protección de la industria nacional’

China el año pasado fabricó más o menos 31 millones de vehículos, él solo, la región asiática es el número uno, destacó la AMIA. (Shutterstock).

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) respaldó plenamente la iniciativa en la que Patricia Armendáriz votó a favor: aranceles de hasta 35 por ciento para vehículos y autopartes provenientes de países sin Tratado de Libre Comercio con México, toda vez que el organismo consideró que la medida fortalece a los inversionistas que producen y generan empleo en territorio nacional.

“Nosotros estamos totalmente de acuerdo de esta medida, estamos a favor de que la Secretaría de Economía haya lanzado esta iniciativa y esta política para la protección y para el fortalecimiento de la industria nacional, a todos los que invierten en México, que producen en México, que generan empleos en México”, afirmó José Rogelio Garza Garza, presidente ejecutivo de la AMIA.

El ejecutivo celebró que la propuesta de aranceles a China avanzara en comisiones y llegara al pleno de la Cámara de Diputados, al señalar que representa “una muy buena noticia” para un sector que enfrenta competencia creciente de países sin acuerdos comerciales.

“En el mundo, China el año pasado fabricó más o menos 31 millones de vehículos, él solo, la región asiática es el número uno; Asia es la región que más autos produce. En América fabricamos más o menos 18 millones, casi la mitad de lo que hace China. Por eso vuelvo a repetir, si no trabajamos juntos, si no fortalecemos la región, las otras regiones nos van a ganar”, advirtió Garza Garza.

Si bien señaló que esta iniciativa todavía no se aprueba en su totalidad en el Congreso, dado que aún se discuten las reservas de la misma y, posteriormente, deberá pasar al Senado de la República para su discusión, aseguró que por ahora lo único que pedirían es que se excluyan los aranceles a autopartes esenciales para la fabricación de vehículos en México.

“Estamos en el análisis completo, pero en cuanto a producto y vehículo terminado (…) es una iniciativa que nosotros estamos a favor, lo que nosotros estamos pidiendo es que se excluya del decreto la parte de insumos esenciales para la producción”, señaló tras explicar que la discusión legislativa será determinante para ajustar las reservas y definir el alcance final del decreto.

El dirigente enfatizó que la AMIA permanecerá vigilante del proceso legislativo para garantizar que la medida entre en vigor conforme lo previsto.

“La propuesta pactada es que entre en vigor el primero de enero (…) estaremos atentos a ver qué sucede y qué es lo que finalmente sale de resolución en el Congreso”, comentó.

Finalmente, Garza Garza subrayó que las decisiones relacionadas con aranceles marcarán el rumbo inmediato del sector, al considerar que “son temas que se van a mover en estos días… creo yo, los temas importantes que están en puerta y que tienen que ver con decisiones que van a marcar el futuro de la industria”, dijo.